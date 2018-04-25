45-летие Московского района отметят народными гуляниями

Праздник пройдет сегодня в парке Урицкого.

В 15:00 состоится детский забег на беговелах — беспедальных двухколесных велосипедах. Параллельно в парке будут проходить мастер-класс от строительного гипермаркета и «Литературный дворик».

Вечерняя концертная программа начнется с конкурса народного караоке «Голос нашей команды. Голос нашего двора». В 17:00 в ЦКС «Московский» пройдет концерт с участием местных артистов.

Вход свободный, сообщают организаторы.

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