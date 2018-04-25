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Минкомсвязи установило порядок передачи биометрических данных силовикам
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Минкомсвязи установило порядок передачи биометрических данных силовикам 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Минкомсвязи разработало проект постановления правительства, которым устанавливается порядок предоставления оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан по запросу МВД и ФСБ.
В документе, опубликованном, на портале проектов нормативно-правовых актов, указано, что оператор (которым в марте был назначен «Ростелеком») должен будет обеспечивать сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных и проверку их соответствия первичным биометрическим образцам, передает РИА «Новости».
В проекте постановления указано, что оператор единой биометрической системы обязан предоставлять сведения в МВД и ФСБ в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, а также охраны правопорядка и противодействия терроризму. Предполагается, что данный документ вступил в силу 30 ноября 2018 года.
Напомним, 19 февраля вице-президент по развитию «Ростелекома» Александр Айвазов заявил, что Единая биометрическая система идентификации личности по голосу и фото начнет свою работу с 1 июля.
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