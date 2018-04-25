Сын Любови Полищук испугал поклонников исхудавшим видом

В 2013 года Алексей Макаров сыграл Портоса в «Трех мушкетерах» и выглядел тучным. Уже через несколько месяцев после съемок он стал стремительно худеть. Позже сын Любови Полющик рассказал, что купил беговую дорожку и теперь пробегает каждый день больше десяти километров. Это дало свои результаты и последние несколько лет актер демонстрирует подтянутое и спортивное тело.

Однако на достигнутом Алексей останавливаться не стал и теперь часто посещает тренировки в спортзале. На днях он поделился новым фото, на котором позирует в черной облегающей майке. Поклонники сразу забеспокоились о его здоровье из-за внешнего вида артиста. Многие в комментариях отметили, что сын Любови Полищук за последнее время сильно исхудал.

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"Алексей, вам не надо худеть!", «Я испугалась…», «Перебор», «Алексей, вы так похудели. Хочется накормить вас сибирским борщом», — прокомментировали снимок поклонники. Многие также добавили, что полненьким Макаров им нравился больше, а теперь они его с трудом узнают. Напомним, что у актера есть дочь Варвара, которая растет копией свое знаменитой бабушки. Поклонники не раз отмечали, что малыша обладает таким же обаянием.