Более 30 лекций пройдут в Москве 28 апреля в рамках проекта «Университетские субботы»

Москве 28 апреля пройдет свыше 30 лекций, тренингов и мастер-классов в рамках проекта «Университетские субботы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«28 апреля в Москве пройдет очередной этап проекта «Университетские субботы». Его участники, московские школьники, на один день становятся слушателями университетов. Специальные лекции по экономике, физике, литературе и другим предметам готовят преподаватели столичных вузов. В этот раз юных москвичей ждет более 30 тренингов, экскурсий и мастер-классов», — говорится в сообщении.

В Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина пройдет лекция «Нефть и газ. А есть ли альтернатива?». Школьники узнают особенности применения углеродов для получения энергии, а также выяснят, есть ли реальная альтернатива ископаемому топливу. Также пройдет мастер-класс «От одного до десяти, или Симфония самоцветов». Занятие посвящено особенностям полудрагоценных камней и их применению, причем не только в ювелирном деле.

«С основами качественного химического анализа школьников познакомят лекторы Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Участники «Инженерных суббот» узнают, как устроена современная химическая лаборатория, научатся безопасной работе с реактивами. А в заключение проведут несколько опытов на определение элементарного состава образцов природного и технологического происхождения», — добавляется в сообщении.

Кроме того, в Московском государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского школьник узнают про тайм-менеджмент, а также эффективно составить рабочий день, ставить цели и при этом не перегрузить расписание.

Также специалисты Центра финансового обеспечения департамента образования Москвы приглашают слушателей на открытые занятия проекта «Финансовые и предпринимательские субботы».

«Практическое занятие «Из чего состоит скелет самолета» пройдет на площадке Московского государственного технического университета гражданской авиации. Школьники узнают о разновидностях композиционных материалов для летательных аппаратов», — добавляется на сайте.

Московских школьников также ожидает восемь бесплатных экскурсий «Исторических суббот», которые пройдут на площадках двух музеев — в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова