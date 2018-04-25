Куда поехать на майские праздники за 40 тысяч рублей

Отдых на майские праздники традиционно дорог: превратить государственные выходные в полноценный отпуск стремится едва ли не каждый россиянин. News.ru и сервис Biletix уже рассказывали, куда можно отправиться, если бюджет поездки очень ограничен. Теперь мы делимся вариантами отпуска с 26 апреля по 6 мая для тех, кто может потратить на него 20-40 тысяч рублей на человека.

1. Минеральные воды. Кавказские воды были излюбленным местом отдыха русской аристократии ещё с 19 века. Об этом напоминают старинные особняки, павильоны минеральных источников и заложенные еще в те времена обширные парки. Здесь можно устроить полноценный отпуск в спа и неспешно гулять по лермонтовским местам. Ну а если вы предпочитаете активный отдых — возможностей не меньше. До величественных вершин Кавказа здесь рукой подать, а уж там можно опробовать и маунтин-байк, и рафтинг, и трекинг, и даже параглайдинг.

2. Стамбул . Второй Рим , бывший Константинополь и одно из самых насыщенных историей, красками, традициями и вкусами направление Европы определенно стоит того, чтобы побывать там хоть раз в жизни. Возможностей для отдыха здесь множество: хотите углубиться в историю — пройдитесь по старинным османским дворцам, заглянув в Топ-Капы, Айя-Софию и Голубую мечеть, хотите развлечений — сотни ночных клубов с радостью распахнут перед вами двери. Любите шоппинг — к вашим услугам самый старый в Европе торговый центр «Гранд Базар» и множество мелких магазинов. Ну а для гурманов здесь и вовсе раздолье — сотни ресторанов с превосходной турецкой кухней и большое разнообразие уличной еды.