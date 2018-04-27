У Новосибирского района будет новый глава — Борматов уходит

Василий Борматов был назначен исполняющим обязанности главы Новосибирского района губернатором Василием Юрченко — в начале 2013 года. Позже Борматов был избран главой района. Полномочия Борматова на посту главы района истекали в 2018, и он вновь решил претендовать на этот пост, выдвинув свою кандидатуру при поддержке фракции «Единой России» в Совете депутатов Новосибирского района. Однако за день до выборов, 26 апреля, секретарь регионального отделения партии дезавуировал это решение.

«Региональная контрольная комиссия НРО партии «Единая Россия» (РКК) провела проверку вопросов, рассмотренных во время заседания местного политического совета [отделения партии в] Новосибирском районе, которое состоялось 24 апреля. РКК установила, что местный политсовет превысил полномочия в вопросе «Об избрании Главы Новосибирского района Новосибирской области », — цитирует заявление секретарь регионального отделения «ЕР» Валерия Ильенко ресурс Тайга.инфо

Валерий Ильенко пояснил, что в день проведения политсовета конкурсная комиссия по выборам главы не представила в райсовет кандидатуры, отобранные на этот пост. Соответственно, решение по вопросу «Об избрании Главы Новосибирского района Новосибирской области» глава регионального отделения ЕР назвал недействительным. По его мнению, местный политсовет ЕР превысил полномочия.

27 апреля Василий Борматов снял свою кандидатуру с выборов главы Новосибирского района.

Новый глава района определится на сессии райсовета депутатов 27 апреля. Конкурсная комиссия определит кандидатов на пост главы Новосибирского района. Окончательный список кандидатов будет известен к началу работы сессии районного совета депутатов (в 14.00), где будет утвержден новый глава района. В числе вероятных кандидатов на пост главы Новосибирского района СМИ называют действующего замминистра сельского хозяйства региона Александр Соболевского, а также Сергея Субботина , которого, возможно, лоббирует ЛДПР