Эксперты прогнозируют стабилизацию курса рубля к осени

По прогнозам экономистов, осенью курс доллара будет находится на отметке 57–62 рубля. При нынешних тенденциях, учитывая платежный баланс и конъюнктуру на нефть, никаких оснований для ослабления рубля нет, утверждают эксперты.

"Думаю, многие эксперты вынуждены пересматривать оценки этого года в худшую сторону. Мой первоначальный прогноз в декабре–январе был таким: стабильный рубль, крайне низкая инфляция на уровне 2%, может быть, даже с риском дефляции, и рост ВВП около нуля. Во II квартале 2017 года был коррекционный рост. В этом году, наверное, меньше 1%. Плюсы — высокая цена на нефть и чуть-чуть — чемпионат мира по футболу. Минусы — девальвационные ожидания", — рассказал "Известиям" эксперт ЦСР Алексей Ведев

По словам управляющего директора Национального рейтингового агентства (НРА) Павла Самиева, вероятность того, что будет введено ограничение на российский госдолг, минимальна, что дает основания не ожидать существенного ослабления рубля.

По мнению доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, изменение денежных потоков Россия увидит не раньше июня.

Минфин РФ с февраля 2017 года проводит покупки валюты на внутреннем рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели, согласно бюджетному правилу, направляются дополнительные нефтегазовые доходы казны.

Рубль резко упал из-за американских санкций против российских бизнесменов и компаний. Ситуацию усложнили сообщения о возможных новых антироссийских ограничениях. За первые два дня убытки составили более 17 миллиардов долларов.