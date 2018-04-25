Орловцам расскажут об их долгах

Сотрудники УФССП России по Орловской области сегодня, 25 апреля, в рамках информационной кампании в здании железнодорожного вокзала Орла и на территории гипермаркета «ГРИНН» проведут акцию «Узнай о своих долгах!».

В рамках акции «Узнай о своих долгах!» судебные приставы-исполнители не только проинформируют горожан об имеющихся у них задолженностях, но и проведут разъяснительную работу, окажут консультативную помощь, продемонстрируют возможности использования информационных систем Управления, размещенных на официальном интернет-сайте ведомства, а именно ресурса «Банк данных исполнительных производств», а также предоставят возможность оплатить долг через POS — терминал.

С 9.30 и до 12.00 акция пройдёт в здании железнодорожного вокзала. В ТМК «Гринн» встреча состоится с 17.00 до 18.30. Там будет работать информационная стойка судебных приставов, где также каждый желающий сможет получить информацию о наличии задолженностей и оплатить их на месте.

Кроме того УФССП России по Орловской области напоминает узнать о своих долгах Вы можете на официальном интернет-сайте Управления с помощью он-лайн сервиса «Банк данных исполнительных производств» по адресу www. r57.fssprus.ru.