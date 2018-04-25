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Предложенную Путиным кандидатуру премьера могут утвердить за день
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Предложенную Путиным кандидатуру премьера могут утвердить за день 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Парламентарии, вероятно, утвердят кандидатуру на пост главы российского правительстве на следующий день после инаугурации президента, заявил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
«Обычно (назначение премьера происходит) на следующий день (после инаугурации президента). Так было не всегда, а с приходом Владимира Владимировича Путина, большой авторитет которого позволяет довольно быстро проводить эту процедуру. Считается, что это его кандидатура, он ему доверяет, а к нему большое доверие людей, соответственно, эта фигура проходит довольно быстро процедуры», — сказал Емельянов? передает РИА «Новости».
Он напомнил, что в 1998 году даже намечался правительственный кризис, когда депутаты дважды отклонили кандидатуру Виктора Черномырдина на пост премьера, и лишь в сентябре было найдено компромиссное решение и на пост председателя правительства был назначен Евгений Примаков.
«Так что все зависит от политической ситуации. Если президент имеет высокий авторитет, то это проходит очень быстро, практически автоматом. Если же президент такого влияния не имеет, то процедура очень сложная, то есть не формальная процедура, а предварительное согласование», — пояснил парламентарий.
Напомним, Путин победил на выборах президента России с результатом 76,68% голосов. Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая.
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