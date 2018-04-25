Пуровская община намерена заняться переработкой мяса. Союз оленеводов «за»

Союз оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа поддержал бизнес-проект семейно-родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Пуровская» по организации мини-цеха переработки оленины на территории Пуровского района, написав на него положительный отзыв и высказав свои рекомендации по его дальнейшему развитию.

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин.

«Считаем, что организация цеха по переработке оленины в Тарко-Сале по итогам реализации проекта поможет расширению ассортиментного перечня производимой продукции, — сказал Тимур Акчурин. — Это производство колбас, нарезок, полуфабрикатов, которое увеличит занятость коренного населения и обеспечит его новыми рабочими местами, а также увеличит объём поступления налогов в бюджеты всех уровней».