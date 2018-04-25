Ещё
Пуровская община намерена заняться переработкой мяса. Союз оленеводов «за»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пуровская община намерена заняться переработкой мяса. Союз оленеводов «за» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Союз оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа поддержал бизнес-проект семейно-родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Пуровская» по организации мини-цеха переработки оленины на территории Пуровского района, написав на него положительный отзыв и высказав свои рекомендации по его дальнейшему развитию.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин.
«Считаем, что организация цеха по переработке оленины в Тарко-Сале по итогам реализации проекта поможет расширению ассортиментного перечня производимой продукции, — сказал Тимур Акчурин. — Это производство колбас, нарезок, полуфабрикатов, которое увеличит занятость коренного населения и обеспечит его новыми рабочими местами, а также увеличит объём поступления налогов в бюджеты всех уровней».
Также исполнительный директор некоммерческой организации напомнил слова президента РФ на заседании Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ о том, что реализация проектов малыми формами хозяйствования создает и развивает необходимую конкуренцию.
ИА Север-Пресс: последние новости
Учёные прошли по маршрутам кочевий тазовских оленеводов Первого сентября гыданские дети пойдут в новую школу-интернат Гриппуют все. В Приуральском районе до 1 мая закрыли все школы и детсады на карантин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне упустили свой исторический шанс121
Кремль сменит формат инаугурации283
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»33
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы22
Россия прощает и платит121
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение