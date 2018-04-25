Экологию Екатеринбурга защитят Спартак и Здохня

Лесные угодья вокруг ЕКАД и ключевых автомобильных трактов планируют сделать «каркасом» для формирования «зеленого пояса» вокруг Екатеринбурга . Список земель, которые получат особый охранный статус, размещен на портале госзакупок, передает "Уралинформбюро"

Согласно аукционной документации, определением границ «пояса» будет заниматься ООО «Интепро», которая специализируется на лесоводстве и оптовой торговле лесными и строительными материалами. Заказчиком аукциона выступило министерство природы и экологии Свердловской области . Подрядчик взялся выполнить работу за 1,7 миллиона рублей.

Как следует из техзадания, площадь «зеленого пояса» вокруг Екатеринбурга составит 17,5 тысяч гектаров за счет включения в него 36 участков городских лесов, 2 участков федеральных лесов, 14 лесопарков и 6 территорий, занятых водными объектами. Стоит отметить, что львиная доля участков, из которых будет составлена защитная лесная зона, примыкают к Московскому, Ново-Московскому, Чусовскому и Серовскому трактам, а также к Екатеринбургской кольцевой дороге.

Некоторые из лесных угодий в данный момент заняты садоводческими товариществами, но есть и сугубо «городские» участки, например, парк в микрорайоне Краснолесье.

Кроме того, неприкосновенными предлагается сделать леса вокруг Верх-Исетского и Нижне-Исетского прудов, прудов Спартак и Елизаветинский, озер Здохня, Шарташ и Малый Шарташ.

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При этом в списке лесных парков, которые предполагается включить в «зеленый пояс», не оказалось Центрального лесопарка, расположенного на территории ЦПКиО имени Маяковского. Как известно, летом 2017 года мэрия Екатеринбурга попросила областные власти передать парк в муниципальную собственность. Нет в списке и двух участков, ранее принадлежавших Шувакишскому лесопарку. Они расположены по обе стороны ЕКАДа, рядом с рекой Шувакиш и садоводческим товариществом «Ключи».

Стоит напомнить, что размеры будущего «зеленого щита» были утверждены в ноябре 2017 года депутатами областного Заксобрания. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», создание таких защитных территорий вокруг больших городов предусмотрено федеральным законом «Об охране окружающей среды», положения которого вступили в силу с 1 января 2017 года. В границах «зеленого пояса» будет запрещено капитальное строительство, складирование токсичных отходов, размещение вредных производств, скотомогильников и животноводческих комплексов.