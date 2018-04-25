Экологию Екатеринбурга защитят Спартак и Здохня 

Лесные угодья вокруг ЕКАД и ключевых автомобильных трактов планируют сделать «каркасом» для формирования «зеленого пояса» вокруг Екатеринбурга. Список земель, которые получат особый охранный статус, размещен на портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".
Согласно аукционной документации, определением границ «пояса» будет заниматься ООО «Интепро», которая специализируется на лесоводстве и оптовой торговле лесными и строительными материалами. Заказчиком аукциона выступило министерство природы и экологии Свердловской области. Подрядчик взялся выполнить работу за 1,7 миллиона рублей.
Как следует из техзадания, площадь «зеленого пояса» вокруг Екатеринбурга составит 17,5 тысяч гектаров за счет включения в него 36 участков городских лесов, 2 участков федеральных лесов, 14 лесопарков и 6 территорий, занятых водными объектами. Стоит отметить, что львиная доля участков, из которых будет составлена защитная лесная зона, примыкают к Московскому, Ново-Московскому, Чусовскому и Серовскому трактам, а также к Екатеринбургской кольцевой дороге.
Некоторые из лесных угодий в данный момент заняты садоводческими товариществами, но есть и сугубо «городские» участки, например, парк в микрорайоне Краснолесье.
Кроме того, неприкосновенными предлагается сделать леса вокруг Верх-Исетского и Нижне-Исетского прудов, прудов Спартак и Елизаветинский, озер Здохня, Шарташ и Малый Шарташ.
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При этом в списке лесных парков, которые предполагается включить в «зеленый пояс», не оказалось Центрального лесопарка, расположенного на территории ЦПКиО имени Маяковского. Как известно, летом 2017 года мэрия Екатеринбурга попросила областные власти передать парк в муниципальную собственность. Нет в списке и двух участков, ранее принадлежавших Шувакишскому лесопарку. Они расположены по обе стороны ЕКАДа, рядом с рекой Шувакиш и садоводческим товариществом «Ключи».
Стоит напомнить, что размеры будущего «зеленого щита» были утверждены в ноябре 2017 года депутатами областного Заксобрания. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», создание таких защитных территорий вокруг больших городов предусмотрено федеральным законом «Об охране окружающей среды», положения которого вступили в силу с 1 января 2017 года. В границах «зеленого пояса» будет запрещено капитальное строительство, складирование токсичных отходов, размещение вредных производств, скотомогильников и животноводческих комплексов.