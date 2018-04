«Всякое решение плодит новые проблемы»: как работает закон Мерфи

Закон Мерфи гласит: «Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается». Сформулированные ещё в 1949 году, эти принципы породили целую волну выводов, невероятно популярных и сегодня.

Anything that can go wrong will go wrong

История появления законов Мерфи уникальна в том отношении, что случайно сказанная фраза привела к появлению целого свода остроумных логических закономерностей, которыми можно объяснить практически любое событие.

Капитан Эдвард Мерфи работал инженером на военной базе «Эдвардс» в США . Во время испытаний авиационных систем на проекте «MX981» ВВС США кто-то из техников допустил единственно возможную оплошность, и механизм работал неверно. Мерфи, как один из разработчиков, был привлечён к расследованию инцидента. Он проверил все экспериментальные данные и понял, что техники неправильно подключили устройство. Тогда он и сказал фразу, ставшую впоследствии знаменитой: «Anything that can go wrong will go wrong», что переводится на русский язык как «Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт». Фраза, что называется, пошла в народ и стала крылатой. На её основе была создана целая афористическая система, ставшая частью массовой культуры благодаря журналисту Артуру Блоху, опубликовавшему в 1977 году сборник «Законов Мерфи».

Сам Эдвард Мерфи относился к такой популярности своей сентенции весьма скептически. Он говорил, что в первую очередь имел в виду роль человеческого фактора при проектировании технических аппаратов.

Закон Сода

Законы Мерфи стали наглядным примером того, как при успешном маркетинге можно сделать откровение из уже известных принципов. Задолго до того, как Эдвард Мерфи произнёс знаменитой фразу, в Англии был известен так называемый «закон Сода», который гласит, что всё плохое, что только может произойти с бедным мошенником обязательно с ним произойдет. В Англии до сих пор законы Мерфи называют законом Сода. Также в 1928 году известный фокусник Адам Халл Ширк утверждал, что «девять из десяти фокусов, которые могут не получиться, обычно и не получаются», что также очень похоже на знаменитые законы Мерфи.

Справедливости ради нужно сказать, что известны законы Мерфи были и у нас в стране. Только в России они издавна называются «законом подлости» или «законом бутерброда».

Почему это работает?

Скажите честно, часто ли вы ищете причины того, почему каждый день вам удается доехать до работы или сделать какое-нибудь дело? Теперь представьте, что вам по какой-то причине пришлось опоздать на работу, застряв в пробке, или у вас «вдруг» заело молнию на куртке и вы опоздали на спектакль, на который собирались уже не один месяц.

По мнению психолога Стива Бриггса, законы Мерфи с их остроумным фатализмом работают исключительно по той причине, что мы склонны воспринимать благоприятное стечение обстоятельств за норму. Любой же промах человек склонен объяснять массой причин. Оправдание найдётся всегда, самое простое объяснить ошибку законами Мерфи.

Как это работает

Несмотря на свою искусственность, законы Мерфи реально работают. Их подтверждение каждый из нас не раз встречал в жизни. Когда вы едете в пробке, стоит вам занять свободную полосу, как она тут же становится «стоячей». Пытаясь сманеврировать между кассами в торговом центре, мы в итоге теряем самое выгодное место. Придя на экзамен, мы выбираем из сотни билетов тот, ответ на который не знаем. Мы склонны объяснять эти вещи «законом подлости», хотя по законам Мерфи любой наш выбор приводит к неизменно худшему результату, поскольку «всякое решение плодит новые проблемы».

Если законы Мерфи чему и учат, так это ироничному отношению к неприятностям. Что тоже немало.