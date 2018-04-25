Татарстан хочет, чтобы глава республики назывался президентом

Депутат Госсовета РТ Шакир Ягудин затронул тему наименования должности президента Татарстана . По его мнению, это элемент статуса республики.

«С какой стати федеральный закон вторгся в предмет конституционного регулирования? Вопрос остается открытым. В этом вопросе, так же как и в вопросе о добровольности или обязательности изучения родных и государственных языков республик, Татарстан настойчиво и терпеливо добивается проведения по ним согласительных процедур, предусмотренных статьей 85 Конституции РФ . Вот истинно демократический, правовой путь и инструмент для разрешения разногласий», — приводит слова Ягудина пресс-служба татарстанского парламента.

По словам депутата, пока эту норму Конституции РФ запустить не удается. Нужна политическая воля со стороны России, считает Ягудин.

В России уже много лет действует закон, запрещающий главам субъектов называться президентами. Однако Татарстан трепетно относится к наименованию первого лица республики. Поэтому сейчас Татарстан остается единственным местом в России, где есть свой президент.

Осенью прошлого года сообщалось, что Татарстан сохранит должность президента как минимум до 2020 года.

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