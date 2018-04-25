В Госсовете РТ рассмотрели вопрос о смене часового пояса в республике

Депутаты Госсовета Татарстана рассмотрели вопрос о смене часового пояса в республике, сообщает пресс-служба парламента.

В комитет поступило обращение жителей с просьбой перевести республику из московского часового пояса в восточный. Представитель общественности Николай Азин рассказал собравшимся, что природное время в республике не соответствует географическому часовому поясу. По его мнению, на первое место надо выносить не вопросы экономической целесообразности, а вопросы влияния времен суток на здоровье человека.

Выслушав его предложение, депутаты Госсовета и представители министерств экономики, сельского хозяйства, МЧС , ЖКХ и др. высказались против перевода республики из московской часовой зоны. Замминистра экономики РТ Олег Пелевин отметил, что это предложение не имеет какого-либо научного обоснования и никак не влияет на экономику республики.