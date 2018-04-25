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ОАТИ: Обрушившиеся 19 апреля на ул. Рождественка строительные леса были установлены незаконно
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ОАТИ: Обрушившиеся 19 апреля на ул. Рождественка строительные леса были установлены незаконно 

Агентство «Москва» 1 час назад
Обрушившиеся 19 апреля строительные леса здания, расположенного по адресу ул. Рождественка, д. 11 стр. 4, были установлены незаконно, подрядчик оштрафован на 1 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в технической инспекции столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).
«Инспекцией по данному адресу ордер не оформлялся, заявок на оформление ордера не поступало. В ходе обследования объекта установлено, что в целях проведения капитального ремонта фасада по данному адресу 19 апреля производились работы по установке строительных лесов. По факту установки строительных лесов без оформления необходимого разрешения (ордера) инспекцией в отношении подрядной организации ООО «РСУ-4» применены штрафные санкции по ч. 2 ст. 8.18 КоАП Москвы. По данной статье предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. Выписан максимальный», — сообщили в инспекции.
В ведомстве также отметили, что заказчиком работ выступало Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский архитектурный институт (государственная академия)».
19 апреля произошло частичное обрушение строительных лесов по адресу: ул. Рождественка, д. 11, стр. 4 («Книжная лавка архитектора») со стороны ул. Рождественка. В результате обрушения пострадало несколько припаркованных рядом автомобилей. Здание «Книжной лавки архитектора» было построено в XVIII веке в качестве флигеля бывшей усадьбы Воронцовых, в 1904 г. здание было реконструировано по проекту известного архитектора Федора Шехтеля.
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