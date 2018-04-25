ОАТИ: Обрушившиеся 19 апреля на ул. Рождественка строительные леса были установлены незаконно 

Обрушившиеся 19 апреля строительные леса здания, расположенного по адресу ул. Рождественка, д. 11 стр. 4, были установлены незаконно, подрядчик оштрафован на 1 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в технической инспекции столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).
«Инспекцией по данному адресу ордер не оформлялся, заявок на оформление ордера не поступало. В ходе обследования объекта установлено, что в целях проведения капитального ремонта фасада по данному адресу 19 апреля производились работы по установке строительных лесов. По факту установки строительных лесов без оформления необходимого разрешения (ордера) инспекцией в отношении подрядной организации ООО «РСУ-4» применены штрафные санкции по ч. 2 ст. 8.18 КоАП Москвы. По данной статье предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. Выписан максимальный», — сообщили в инспекции.
В ведомстве также отметили, что заказчиком работ выступало Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский архитектурный институт (государственная академия)».
19 апреля произошло частичное обрушение строительных лесов по адресу: ул. Рождественка, д. 11, стр. 4 («Книжная лавка архитектора») со стороны ул. Рождественка. В результате обрушения пострадало несколько припаркованных рядом автомобилей. Здание «Книжной лавки архитектора» было построено в XVIII веке в качестве флигеля бывшей усадьбы Воронцовых, в 1904 г. здание было реконструировано по проекту известного архитектора Федора Шехтеля.