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Иркутянку сняли с авиарейса в Прагу за огромный долг по коммунальным платежам
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Иркутянку сняли с авиарейса в Прагу за огромный долг по коммунальным платежам 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Женщину остановили на пограничном контроле и сняли с авиарейса Москва — Прага. За ней числились неоплаченные жилищно-коммунальные услуги в размере 150 тыс. рублей. Также женщина игнорировала решения суда, обязывающего снести незаконно возведенный торговый ларек, сообщает IrkutskMedia. Судебные приставы вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы РФ, однако женщина попыталась пересечь границу.
«ФедералПресс» ранее писал: задолженность по кредиту у жителя Нижнеингашского района Красноярского края превышала 800 тысяч рублей, но он не спешил рассчитываться. Сотрудники службы судебных приставов по Красноярскому краю списали со счета у должника из Нижнеингашского района 400 тысяч рублей.
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