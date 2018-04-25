Владимир Васильев проинспектировал торгово-развлекательные центры Махачкалы на предмет обеспечения пожарной безопасности 

Владимир Васильев проинспектировал торгово-развлекательные центры Махачкалы на предмет обеспечения пожарной безопасностиВрио Главы Дагестана Владимир Васильев в рамках проводимых в республике учений по обеспечению пожарной безопасности с участием руководителей ГУ МЧС по РД и торговых центров г. Махачкалы посетил торгово-развлекательные центры «Этажи» и «Сити».
Врио Главы Дагестана в ходе инспекции, беседуя с руководителями торговых центров столицы республики, еще раз напомнил о трагическом событии в Кемерово: «Это страшно вспоминать, и нам нужно сделать так, чтобы у нас такого не повторилось. К сожалению, не все понимают сложность ситуации. К примеру, некоторые собственники центров ссылаются на то, что не они, а их арендаторы нарушают нормы. Но все видели, какая трагедия произошла в Кемерово. В итоге — собственники в заключении. И сегодня каждый владелец подобного торгового центра должен осознать, что ответственность ложится именно на них», — сказал Васильев.
Руководитель республики напомнил при этом бизнесменам о планируемых инспекциях контролирующих служб: все факты нарушений будут фиксироваться и в последующем неукоснительно устраняться. Однако, по словам Врио Главы Дагестана, главная цель учений и проверок — не наказание, а стремление повысить уровень ответственности тех, кто берет на себя обязательства не только за бизнес, но и за жизнь большого количества людей. В этой связи Владимир Васильев выступил с предложением к руководителям торговых центров о создании саморегулируемой организации, которая будет общими усилиями решать единые для данной бизнес-структуры задачи. «Вы будете определять людей, и все проверки по противопожарной безопасности будут проходить с вашим участием. Важно, как говорит Президент, не „кошмарить“ бизнес, но над обеспечением безопасности людей нам надо работать, все условия для этого создадим. Мы посмотрели, в каком состоянии находятся наши торговые центры. Не все четко, но люди умеют пользоваться огнетушителями, знают, где они находятся, пути выхода посмотрели. Где-то они закрыты, потому что так удобнее и выгоднее торговать. Этими вопросами надо заниматься каждый день вместе со службами безопасности», — указал руководитель республики.
Отвечая на вопросы журналистов, Глава Дагестана еще раз отметил цель своего визита в торгово-развлекательные центры Махачкалы: «Присутствуем мы сегодня здесь с тем, чтобы посмотреть, как обстоят дела в вопросах обеспечения пожарной безопасности, и как это важно. Мы договорились с руководителями центров, что они создадут саморегулирующую организацию, объединяющую всех представителей бизнеса, которые зарабатывают деньги в местах массового пребывания граждан. И вы сегодня убедились в том, что это очень ответственная работа. Вы также были свидетелями того, что некоторые владельцы павильонов ставят дополнительные объекты торговли, тем самым перекрывая проход для свободного передвижения. Нужно учиться делать выводы и приходить к тому, чтобы руководители центров проходили аттестацию по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Проводиться они должны максимально прозрачно, то есть с привлечением средств массовой информации с тем, чтобы противостоять коррупции. Довести до такого состояния, чтобы все требования в этой части были соблюдены».
Владимир Васильев также отметил сотрудников центра, хорошо владеющих средствами тушения, в частности, огнетушителями: «Молодые люди знали, где находятся средства для тушения пожара. Важно еще то, что огнетушители со сроками годности, пожарные гидранты в рабочем состоянии, обеспечены дополнительные выходы для эвакуации граждан. Представители охраны также должны постоянно находиться на местах, чтобы в трудную минуту могли оказать помощь в эвакуации».
Сообщив о том, что вопросы обеспечения пожарной безопасности регулярно рассматриваются на правительственном уровне, Врио Главы Дагестана призвал руководителей центров проводить аналогичные мероприятия на местах: «Мы намерены не только говорить об этом, но и работать с теми, кто не понимает этого. Спрос должен быть со всех, кто в ответе за это. Наша с вами задача — обеспечить безопасность людей».
Руководители центров, в свою очередь, обязались в установленные сроки исправить все недочеты и недоработки.
Подводя итоги инспекционного выезда, Владимир Васильев подчеркнул необходимость проведения отдельной беседы со всеми директорами торгово-развлекательных центров республики по вопросам обеспечения пожарной безопасности на объектах массового пребывания граждан. Он также обратил внимание руководителей на необходимость благоустройства прилегающих к центру территорий к предстоящему чемпионату Европы по спортивной борьбе. «Нужно подготовиться и провести чемпионат на высоком организационном уровне. И это мы с вами должны сделать вместе», — заключил руководитель региона.
Врио главы РД сопровождали Руководитель Главы и Правительства РД Владимир Иванов, врио зам. Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, зам.руководителя Главного управления МЧС России по Республике Дагестан (по антикризисному управлению) Халилов Олег, зам.главы Администрации города Махачкалы по вопросам обеспечения безопасности Абдурахман Махмудов и другие.