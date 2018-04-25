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Кабмин утвердил требования энергетической эффективности к госзакупкам
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Кабмин утвердил требования энергетической эффективности к госзакупкам 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Постановление правительства устанавливает первоочередные требования энергоэффективности для работ по проектированию, строительству и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий. Документ размещен на сайте кабмина.
Отмечается, что перечень товаров, в отношении которых устанавливаются новые требования, скорректирован с учетом разрабатываемых в настоящее время национальных стандартов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. «Цель принятых решений — повысить энергетическую эффективность товаров при госзакупках, а также при проектировании, строительстве и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий», — сказано в сопроводительной записке к документу.
Ранее правилами были установлены первоочередные требования энергетической эффективности для отдельных видов товаров, работ, услуг.
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