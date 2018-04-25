Кабмин утвердил требования энергетической эффективности к госзакупкам

Постановление правительства устанавливает первоочередные требования энергоэффективности для работ по проектированию, строительству и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий. Документ размещен на сайте кабмина.

Отмечается, что перечень товаров, в отношении которых устанавливаются новые требования, скорректирован с учетом разрабатываемых в настоящее время национальных стандартов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. «Цель принятых решений — повысить энергетическую эффективность товаров при госзакупках, а также при проектировании, строительстве и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий», — сказано в сопроводительной записке к документу.

Ранее правилами были установлены первоочередные требования энергетической эффективности для отдельных видов товаров, работ, услуг.