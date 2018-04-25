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Удальцов: праймериз — это когда решают не вожди, а граждане
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Удальцов: праймериз — это когда решают не вожди, а граждане 

Свободная пресса 1 час назад
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал в студии «Свободной прессы» о претендентах в кандидаты на пост мэра Москвы, целях и задачах праймериз «МосСовет 2018».
«Я и «Левый фронт» всегда были сторонниками реального народовластия. Есть такой механизм, как предварительное голосование или выражаясь не русским языком — праймериз. Когда политический спектр, в данном случае лево-патриотические силы, выбирает из своих рядов, из потенциальных кандидатов наиболее популярных политиков. То есть, решают не вожди, не в администрации президента или в мэрии Москвы, а граждане. Я считаю, что ничего лучше не было придумано, это самый оптимальный вариант», — рассказал Сергей Удальцов.
Координатор «Левого фронта» подчеркнул, что граждане куда активнее потом идут на выборы, когда осознанно участвуют в выдвижении кандидата после праймериз.
Ранее сообщалось, что член совета «Левого фронта» Леонид Развозжаев на праймериз «МосСовет-2018» по выборам кандидата в мэры Москвы от лево-патриотических сил отдал свой голос за Максима Шевченко и Вадима Кумина.
Сайт праймериз «МосСовет-2018»: кандидаты в мэры Москвы
Новости выборов мэра Москвы: На праймериз добавились новые кандидаты
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