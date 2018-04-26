Удальцов назвал возможный сценарий фиаско мэрии Москвы

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в эфире «Открытой студии» рассказал о перспективе выдвижения единого кандидата в мэры Москвы от левых и патриотических сил после проведения праймериз.

По мнению Удальцова, праймериз по выборам мэра Москвы — это только первый, но очень важный шаг. Координатор «Левого фронта» назвал нонсенсом ситуацию, при которой после праймериз будет выдвинут от левых сил другой, не участвовавший в них кандидат.

«Если пройден двойной отбор — и праймериз, и партийный, прошло выдвижение через городскую конференцию, и мы все союзники, то тоже поддержим кандидатуру. С ней идем, чтобы пройти муниципальный фильтр, собрать подписи, вступить в какие-то взаимоотношения с мэрией. Вот это тогда мэрию ставит в крайне неудобное положение. А вообще этот фильтр противоправен: надо совместными усилиями всех партий оппозиционных убирать его. Это — заградительный барьер, по крайней мере, в том виде, который существует сегодня в Москве. Но мэрия, московская власть , загнала себя в такие рамки, что им всё равно придется проявлять добрую волю. И не пускать кандидата, прошедшего праймериз, поддержанного парламентской партией — это скандал, тогда они сами сделают свои выборы нелегитимными.

Теоретически понятно, что Сергей Семенович Собянин может выдвинуться один, кого-то из своих заместителей выдвинуть в конкуренты, и в таком виде проводить выборы. Но это будет просто фиаско, провал: они получат, думаю, серьезный протест и негодование, и на фоне Чемпионата мира по футболу у нас здесь будут демонстрации с требованием провести нормальные выборы. Болельщики со всего мира присоединятся, из интереса поучаствуют. Если мэрия хочет такой сценарий — пожалуйста, у них здесь будет многонациональный протест за честные выборы и отмену муниципального фильтра. Но я не думаю, что они настолько неадекватные и настолько не разбираются в ситуации», — заявил Сергей Удальцов.

Как сообщалось, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал о праймериз по выборам мэра Москвы, отметив, что к этому решению левые силы подтолкнул удачный прошлогодний пример выдвижения Павла Грудинина

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