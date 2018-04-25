Хакеры разработали технологию, поставившую на поток ограбления банкоматов 

В апреле участились атаки на банкоматы с целью хищения средств. Если за весь 2017 год был зафиксирован 21 такой инцидент, то только за последний месяц произошло около десяти атак.
Злоумышленники похищают деньги с использованием технологии BlackBox, сообщает Коммерсант. Она основана на подключении стороннего устройства к диспенсеру — устройству для выдачи денег. Его подключают либо через просверленное отверстие в банкомате, либо используют ключи инженеров для открытия сервисной части банкомата, где находится компьютер.
В последнее время атаки на банкоматы идут через день. Злоумышленники действуют злоумышленники в Москве и области. Объем одного хищения составляет от двух до пяти миллионов рублей.
По мнению экспертов, в данном случае работают хакеры на подряде. Опытные злоумышленники обучают желающих хищению денег, получая за это процент с удачно проведенной операции.
Участников рынка о подобных инцидентах никто не информировал. В ЦБ о массовых атаках на банкоматы либо не знают, либо предпочитают не волновать рынок. Банки же настаивают, что для них критически важны нюансы атак для эффективной защиты.
Ранее Центробанк сообщал, что во время ЧМ-2018 в России могут появиться фальшивые банкоматы. Мошенники смогут установить на них скимминговое оборудование. Оно позволит считывать данные карт, а потом изготавливать их копии.