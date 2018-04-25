Хакеры разработали технологию, поставившую на поток ограбления банкоматов

В апреле участились атаки на банкоматы с целью хищения средств. Если за весь 2017 год был зафиксирован 21 такой инцидент, то только за последний месяц произошло около десяти атак.

Злоумышленники похищают деньги с использованием технологии BlackBox, сообщает Коммерсант . Она основана на подключении стороннего устройства к диспенсеру — устройству для выдачи денег. Его подключают либо через просверленное отверстие в банкомате, либо используют ключи инженеров для открытия сервисной части банкомата, где находится компьютер.

В последнее время атаки на банкоматы идут через день. Злоумышленники действуют злоумышленники в Москве и области. Объем одного хищения составляет от двух до пяти миллионов рублей.

По мнению экспертов, в данном случае работают хакеры на подряде. Опытные злоумышленники обучают желающих хищению денег, получая за это процент с удачно проведенной операции.

Участников рынка о подобных инцидентах никто не информировал. В ЦБ о массовых атаках на банкоматы либо не знают, либо предпочитают не волновать рынок. Банки же настаивают, что для них критически важны нюансы атак для эффективной защиты.