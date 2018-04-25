Ещё
Хакеры разработали технологию, поставившую на поток ограбления банкоматов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры разработали технологию, поставившую на поток ограбления банкоматов 

РИА «ФедералПресс» 14 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В апреле участились атаки на банкоматы с целью хищения средств. Если за весь 2017 год был зафиксирован 21 такой инцидент, то только за последний месяц произошло около десяти атак.
Злоумышленники похищают деньги с использованием технологии BlackBox, сообщает Коммерсант. Она основана на подключении стороннего устройства к диспенсеру — устройству для выдачи денег. Его подключают либо через просверленное отверстие в банкомате, либо используют ключи инженеров для открытия сервисной части банкомата, где находится компьютер.
В последнее время атаки на банкоматы идут через день. Злоумышленники действуют злоумышленники в Москве и области. Объем одного хищения составляет от двух до пяти миллионов рублей.
По мнению экспертов, в данном случае работают хакеры на подряде. Опытные злоумышленники обучают желающих хищению денег, получая за это процент с удачно проведенной операции.
Участников рынка о подобных инцидентах никто не информировал. В ЦБ о массовых атаках на банкоматы либо не знают, либо предпочитают не волновать рынок. Банки же настаивают, что для них критически важны нюансы атак для эффективной защиты.
Ранее Центробанк сообщал, что во время ЧМ-2018 в России могут появиться фальшивые банкоматы. Мошенники смогут установить на них скимминговое оборудование. Оно позволит считывать данные карт, а потом изготавливать их копии.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Мэрия Самары разработает регламент по предоставлению участков на городских кладбищах Израиль заявил о готовности уничтожить российские С-300 Глава Первоуральска уходит в отставку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию486
Куда революция заведет Армению406
В США заявили о провале Су-57682
Россия может выйти из ПАСЕ40
Волчек в коляске шокировала видом9
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение