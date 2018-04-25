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Дмитрий Кобылкин: На всём протяжении Северного морского пути должна быть устойчивая связь
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Дмитрий Кобылкин: На всём протяжении Северного морского пути должна быть устойчивая связь 

ИА Север-Пресс 15 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Одной из ключевых тем заседания президиума Государственной комиссии по развитию Арктики под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина, участие в котором накануне принял губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, стало оказание услуг связи в Арктической зоне РФ.
С докладом по этому вопросу выступил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Он рассказал, что планируется осуществить запуск пяти космических аппаратов до 2022 года — с целью использования космической спутниковой группировки для оказания услуг связи в Арктической зоне РФ. Как подчеркнул министр, объём финансирования программы покрытия всей Арктики связью оценивается примерно в 62 млрд рублей, из которых 58 млрд рублей надо привлечь в качестве субсидий из бюджета.
Вопрос развития услуг связи является крайне актуальным для Ямала, подчеркнул губернатор Дмитрий Кобылкин, комментируя итоги Госкомиссии.
«Наши трудности связаны с активной навигацией, которая ведётся в акватории Обской губы на выходе в Карское море и Северный Ледовитый океан. Я имею в виду порт Сабетта, — пояснил он. — Те решения, которые были приняты в ходе Госкомиссии, очень важны для нас. На всём протяжении Северного морского пути должна быть устойчивая связь».
Заседание Государственной комиссии по развитию Арктики состоялось 24 апреля в Москве на базе государственной корпорации «Росатом», и стало первым в этом году. В работе комиссии участвовали руководители федеральных органов исполнительной власти, главы регионов, представители бизнеса, в том числе компаний ТЭК, и научных организаций. Предыдущее заседание Госкомиссии состоялось в начале декабря прошлого года в Санкт-Петербурге в рамках VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее». Ранее одно из выездных заседаний проходило в Ямало-Ненецком автономном округе, в посёлке Сабетта, — сообщает пресс-служба главы региона.
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