Дмитрий Кобылкин: На всём протяжении Северного морского пути должна быть устойчивая связь

С докладом по этому вопросу выступил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров . Он рассказал, что планируется осуществить запуск пяти космических аппаратов до 2022 года — с целью использования космической спутниковой группировки для оказания услуг связи в Арктической зоне РФ. Как подчеркнул министр, объём финансирования программы покрытия всей Арктики связью оценивается примерно в 62 млрд рублей, из которых 58 млрд рублей надо привлечь в качестве субсидий из бюджета.

Вопрос развития услуг связи является крайне актуальным для Ямала, подчеркнул губернатор Дмитрий Кобылкин, комментируя итоги Госкомиссии.

«Наши трудности связаны с активной навигацией, которая ведётся в акватории Обской губы на выходе в Карское море и Северный Ледовитый океан. Я имею в виду порт Сабетта, — пояснил он. — Те решения, которые были приняты в ходе Госкомиссии, очень важны для нас. На всём протяжении Северного морского пути должна быть устойчивая связь».