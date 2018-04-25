В Госдуме предложили проводить диспансеризацию взрослого населения РФ ежегодно

«Я считаю, что диспансеризация должна проводиться не раз в три года, а ежегодно, но для всех категорий граждан», — заявил О. Нилов, комментируя инициативу Минобороны РФ о проведении углубленного медицинского обследования контрактников не реже одного раза в год.

При этом депутат отметил, что вопрос здоровья граждан является приоритетным.

«Главное — это сохранение здоровья наших граждан, увеличение продолжительность жизни», — пояснил О. Нилов.

Среди групп взрослого населения (в возрасте от 18 лет и старше, — прим. Агентства «Москва») один раз в три года проводится диспансеризация работающих, неработающих граждан, а так же и учащихся в образовательных организациях по очной форме. При этом профилактические осмотры несовершеннолетних граждан проводятся чаще, в установленные возрастные периоды: сразу после рождения ребенка и ежемесячно до одного года, в год и три месяца, год и шесть месяцев, ежегодно с двух до семнадцати лет.