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В Госдуме предложили проводить диспансеризацию взрослого населения РФ ежегодно
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В Госдуме предложили проводить диспансеризацию взрослого населения РФ ежегодно 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил проводить диспансеризацию взрослого населения России ежегодно. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Я считаю, что диспансеризация должна проводиться не раз в три года, а ежегодно, но для всех категорий граждан», — заявил О. Нилов, комментируя инициативу Минобороны РФ о проведении углубленного медицинского обследования контрактников не реже одного раза в год.
При этом депутат отметил, что вопрос здоровья граждан является приоритетным.
«Главное — это сохранение здоровья наших граждан, увеличение продолжительность жизни», — пояснил О. Нилов.
Среди групп взрослого населения (в возрасте от 18 лет и старше, — прим. Агентства «Москва») один раз в три года проводится диспансеризация работающих, неработающих граждан, а так же и учащихся в образовательных организациях по очной форме. При этом профилактические осмотры несовершеннолетних граждан проводятся чаще, в установленные возрастные периоды: сразу после рождения ребенка и ежемесячно до одного года, в год и три месяца, год и шесть месяцев, ежегодно с двух до семнадцати лет.
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