Оренбургский кинолог ответил в суде за истощенное состояние овчарки

Оренбуржец отсудил у кинолога 43 тысячи рублей за истощенного питомца.

В 2017 году истец отдал свою овчарку на специальные курсы дипломированному дрессировщику служебных собак. Животное долгое время должно было оставаться с кинологом для индивидуальных занятий. Услуга хозяину собаки обошлась в 40 тысяч рублей.

По истечению шести месяцев оренбуржец много раз безрезультатно пытался связаться с дрессировщиком, потом он приехал забирать собаку и нашел ее в истощенном состоянии. В ветклинике у овчарки нашли ряд заболеваний, назначили лечение.

Собственник собаки обратился в суд с иском к дрессировщику о взыскании уплаченной стоимости по договору и возмещении материального ущерба, сообщает пресс-служба Ленинского райсуда.

Ответчик не согласился с требованиями, заявив, что обучил собаку шести командам, а состояние здоровья в момент передачи владельцу собаки не было зафиксировано. Однако оказалось, что овчарка уже знала эти команды до курсов дрессировки, а медицинские документы подтвержден факт причинения вреда здоровью животного.

Решение вступило в законную силу.