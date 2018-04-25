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Оренбургский кинолог ответил в суде за истощенное состояние овчарки
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Оренбургский кинолог ответил в суде за истощенное состояние овчарки 

АиФ-Оренбург 19 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбуржец отсудил у кинолога 43 тысячи рублей за истощенного питомца.
В 2017 году истец отдал свою овчарку на специальные курсы дипломированному дрессировщику служебных собак. Животное долгое время должно было оставаться с кинологом для индивидуальных занятий. Услуга хозяину собаки обошлась в 40 тысяч рублей.
По истечению шести месяцев оренбуржец много раз безрезультатно пытался связаться с дрессировщиком, потом он приехал забирать собаку и нашел ее в истощенном состоянии. В ветклинике у овчарки нашли ряд заболеваний, назначили лечение.
Собственник собаки обратился в суд с иском к дрессировщику о взыскании уплаченной стоимости по договору и возмещении материального ущерба, сообщает пресс-служба Ленинского райсуда.
Ответчик не согласился с требованиями, заявив, что обучил собаку шести командам, а состояние здоровья в момент передачи владельцу собаки не было зафиксировано. Однако оказалось, что овчарка уже знала эти команды до курсов дрессировки, а медицинские документы подтвержден факт причинения вреда здоровью животного.
Решение вступило в законную силу.
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