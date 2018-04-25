Нетрезвые граждане продолжат покупать алкоголь

Министерство экономического развития выступило против запрета на продажу спиртного лицам в состоянии опьянения. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщают «Известия»

Подобную норму предложил Минздрав . Среди прочих мер, за которые ратует Министерство здравоохранения: продажа алкоголя в отдельном торговом зале магазина или ограждение стеллажей с алкогольной продукцией ширмами и перегородками. Такие перегородки должны сделать бутылки со спиртным не заметными для тех, кто покупает продукты в соседнем помещении.

Также отмечается, что специально обособленные места продажи алкоголя запретят снабжать указателями и вывесками, то есть сделают их максимально незаметными.

Минэк поддерживает антиалкогольную кампанию Минздрава, но считает, что предложенные меры плохо скажутся на развитии предпринимательства. Кроме того, из предложения Минздрава неясно, как определять опьянение покупателей. В то же время рестораторы и отельеры сообщают, что они имеют право не продавать алкоголь тем, кто ведет себя неадекватно. Такие ситуации регламентируются внутренними правилами заведения.

Комментарии по поводу новых антиалкогольных мер готовят и в Минпромторге , но пока озвучивать их не готовы. В самом Минздраве оперативных комментариев не предоставили.

Отзыв Министерства экономического развития на эти инициативы совпал с появлением новости о том, что в дни проведения матчей ЧМ-2018 по футболу и за сутки до них в столице введут запрет на продажу алкоголя. Однако если на матчах все-таки будут замечены болельщики в нетрезвом состоянии, специально для таких случаев разработали целый комплекс мер противодействия. Целый ряд больниц и поликлиник будет ждать выпивших фанатов игры в футбол.

Пользователи Сети не уверены, что такая борьба с пьянством будет эффективной. «Будут таксисты и барыги торговать из-под полы», «Продолжаем пускать пыль в глаза иностранцам», «Вообще бы ввели комендантский час», — пишут они.