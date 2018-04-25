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Полтонны яблок из Польши уничтожили бульдозерами в Красноярске
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Полтонны яблок из Польши уничтожили бульдозерами в Красноярске 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Почти 500 килограммов яблок обнаружили сотрудники красноярского Россельхознадзора во время проверки продуктовых складов. Все плоды были привезены в Россию из Польши незаконно. Фрукты были раздавлены бульдозером на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.
Обнаружены яблоки свежие происхождением республика Польша в количестве 494 кг, 30 картонных коробок в складском помещении. …Ввоз в Россию, хранение, использование и реализация продукции растительного происхождения из Польши запрещены.
— Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Месяц назад в Красноярске уже уничтожили крупную партию польских яблок — 750 килограммов. В ноябре 2017 года тракторы раздавили 610 килограммов «запретного плода», и еще месяцем раньше — 450 килограммов.
Накануне полиция Минусинска задержала пожилую женщину, воровавшую плодоносные деревья из питомника. Все похищенные саженцы пенсионерка посадила у себя в саду.
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