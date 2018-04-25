Полтонны яблок из Польши уничтожили бульдозерами в Красноярске

Почти 500 килограммов яблок обнаружили сотрудники красноярского Россельхознадзора во время проверки продуктовых складов. Все плоды были привезены в Россию из Польши незаконно. Фрукты были раздавлены бульдозером на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.

Обнаружены яблоки свежие происхождением республика Польша в количестве 494 кг, 30 картонных коробок в складском помещении. …Ввоз в Россию, хранение, использование и реализация продукции растительного происхождения из Польши запрещены.

Месяц назад в Красноярске уже уничтожили крупную партию польских яблок — 750 килограммов. В ноябре 2017 года тракторы раздавили 610 килограммов «запретного плода», и еще месяцем раньше — 450 килограммов.