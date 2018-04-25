В Петербурге начнется VI Российский международный энергетический форум

В рамках первого дня работы РМЭФ в петербургском «Эскпофоруме» пройдет восемь конференций, круглых столов и семинаров по актуальных вопросам российской и мировой энергетики. Особое внимание будет уделено импортозамещению в отечественном ТЭК.

Одним из заметных мероприятий форума должна стать двухдневная сессия о перспективах развития тепловой генерациии и новым моделям теплоснабжения. Новым направлением в работе РМЭФ станет цифровая энергетика, на профильной конференции будут рассмотрены вопросы госполитики в сфере цифровизации отрасли и оптимизации энергетических систем.