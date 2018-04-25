В Петербурге начнется VI Российский международный энергетический форум 

РМЭФ является одним из ключевых российских деловых мероприятий в сфере ТЭК. В первый день работы форума центральным событием станет пленарное заседание «Надежная энергетика — основа жизнедеятельности государства». В его работе, как ожидается, примут участие заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, гендиректор «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров, президент «РЭП Холдинг» Тагир Нигматулин, гендиректор «Силовых машин» Юрия Петреня, гендиректор «Ленэнерго» Андрей Рюмин.
В рамках первого дня работы РМЭФ в петербургском «Эскпофоруме» пройдет восемь конференций, круглых столов и семинаров по актуальных вопросам российской и мировой энергетики. Особое внимание будет уделено импортозамещению в отечественном ТЭК.
Одним из заметных мероприятий форума должна стать двухдневная сессия о перспективах развития тепловой генерациии и новым моделям теплоснабжения. Новым направлением в работе РМЭФ станет цифровая энергетика, на профильной конференции будут рассмотрены вопросы госполитики в сфере цифровизации отрасли и оптимизации энергетических систем.
РМЭФ-2018, который завершит работу 27 апреля, проводится при участии министерства энергетики РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, поддержке министерства промышленности и торговли, правительства Санкт-Петербурга, АО «Российский экспортный центр», НП «Совет производителей энергии», Российской ассоциации ветроиндустрии, Агентства по технологическому развитию.