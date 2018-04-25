RT публикует письмо однополчан погибшего во время ВОВ солдата, не дошедшее до его матери

В распоряжении RT оказалось письмо времён Великой Отечественной войны, которое бойцы отправили матери своего погибшего товарища. 19-летний наводчик Иван Лукьянов пал в сражении в Краснодарском крае , однако семья об этом так и не узнала: фронтовой треугольник не дошёл до матери, потому что она находилась на уже оккупированной немцами территории. Родственников Лукьянова разыскать не удалось. И теперь RT публикует письмо с надеждой, что о судьбе солдата, погибшего более 70 лет назад, узнают его потомки.

Судьба послания

Письмо матери погибшего на фронте Ивана Лукьянова проделало длинный путь. Оно так и не попало в руки адресата, но спустя более 70 лет после окончания ВОВ оказалось в США , у живущей там Олёны Лейпник.

Как рассказала женщина, её бабушка и дедушка — выходцы с Украины , поэтому письмо оставалось у них все эти годы. Видимо, им так и не удалось разыскать маму Ивана.

«Моя бабушка, Полина Петровна, была полевой медсестрой, — рассказала RT Олёна Лейпник. — У неё был роман с боевым офицером (видимо, после его ранения и пребывания в госпитале). Их дочь — моя мама — родилась 22 октября 1944 года. Могло случиться, что Полина привезла письмо с собой в село Голубовку Луганской области, где тогда жили её родители. Также письмо могло попасть к нам через двух её сестер, тоже фронтовых медиков».

Туда, в Луганскую область, и было направлено товарищами павшего Ивана Лукьянова письмо к его матери. RT приводит текст полностью.

Письмо матери

«Здравствуйте, Матрёна Акимовна! Мы, бойцы и командиры, шлём Вам письмо, что Ваш сын, Иван Семёнович Лукьянов, был лучшим товарищем в батарее. Любимец бойцов и командиров. Дрался с немецкими оккупантами, как истинный русский богатырь. Он грудью защищал нашу Родину. Любил свой народ. Немало уничтожил врагов из своего орудия как наводчик. Поэтому он заслуженно имел большой авторитет среди личного состава батареи. Его имя среди бойцов и командиров произносили с любовью.

Вражеская пуля 16 августа в 7.30 сразила его насмерть. Он погиб как герой, на боевом посту, защищая свою Родину-мать.

Похоронила его вся батарея в саду станицы Крымской, по улице Пресняковской, дом 298, Краснодарского края. На его могиле бойцы соорудили памятную доску и венки. Бойцы, командиры клялись над его прахом, что за любимого товарища должны уничтожить сотни и тысячи врагов из своих грозных орудий.

С получением нашего письма убедительно просит вся батарея ответа по известному Вам адресу. По поручению батареи составлено письмо.

Похоронная комиссия: гвардии старшина Царёв, парторг Рогозинский, красноармеец Федулов.

Лукьянов Иван Семёнович — как лучший сержант, наводчик орудия, преданный своей Родине и своему русскому народу, партийной организации, батарее, — был принят членом партии.

Он погиб от вражеской пули. За смерть нашего лучшего товарища-коммуниста Ивана Семёновича врагу не простим, клятву свою выполним, сотни и тысячи истребим фашистских гадов, напавших на русский народ.

Парторг батареи (подпись)».

Путь солдата

Как выяснил RT, боец Лукьянов Иван Семёнович родился в Спас-Деменском районе Смоленской области . На момент призыва Ивана в действующую армию его семья жила в украинском посёлке Лисхимстрой (ныне Северодонецк) Луганской области.

На сервисе «Память народа» показан боевой путь Лукьянова.

После призыва в армию он оказался в Киеве, откуда с воинской частью отправился в Краснодарский край, принял участие в битве за Ростов-на-Дону, а затем в составе 56-й армии сражался против немцев в районе Краснодара

Сержант Лукьянов принял смерть в Крымском районе Краснодарского края под хутором Шаповалово. Согласно архивным документам, он погиб 16 августа 1943 года.

Юного героя (на тот момент ему было всего 19 лет) похоронили, согласно письму солдат, в станице Крымской. В других документах, однако, значится, что боец покоится на хуторе Новоукраинском.

В военном комиссариате города Крымска и Крымского района Краснодарского края RT сообщили, что имя Лукьянова есть в списке солдат на мемориальном камне, установленном в Новоукраинском.

Напрасно ждала

Почему же письмо не дошло до матери бойца Матрёны Акимовны? Вероятнее всего, потому что Лисхимстрой находился на оккупированной территории: пока Лукьянов сражался под Краснодаром, немцы взяли его родное село.

Как следует из архивных документов и рассказов очевидцев, 10 июля 1942 года под давлением превосходящих сил противника советские войска были вынуждены покинуть Лисичанск . А уже на следующий день гитлеровцы заняли посёлок Лисхимстрой. Начались грабежи и расправы над местными жителями.

Железнодорожный мост между Рубежным и Лисичанском был взорван, поэтому немцы не могли вывезти станки и оборудование с окрестных предприятий в Германию . Под угрозой расстрела местных жителей заставляли работать над восстановлением переправы.

По воспоминаниям очевидцев, многие просто саботировали работы и даже устраивали диверсии. В большинстве случаев виновников расстреливали на месте или увозили в Рубежанскую тюрьму, откуда никто не возвращался.

Весной и летом 1943 года — тем самым летом, когда Иван Лукьянов погиб в нескольких сотнях километров от родного села, — войска 279-й дивизии Советской армии ожесточённо сражались с немцами в районе Лисхимстроя и ценой больших потерь смогли его взять.

Не исключено, что в это время погибла или вынуждена была переехать и мать Лукьянова.

RT просит всех, кто обладает информацией о близких солдата, помочь в их розыске, чтобы мы наконец смогли вручить письмо родным Ивана Лукьянова.