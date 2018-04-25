Пресс‑конференция по борьбе с незаконным оборотом алкоголя пройдет в РИАМО в среду 

В среду, 25 апреля, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему: «Выявление преступлений в сфере оборота алкогольной продукции». В мероприятии примут участие:
— начальник 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Александр Владимирович Батаев;
— заместитель начальника 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Андрей Борисович Агафонов. Выступающие подробно расскажут о профилактике преступности в сфере оборота незаконной алкогольной продукции на территории Московской области. Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошевская).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18 Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru Контактное лицо — Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.