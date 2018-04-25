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Бизнес просит разрешить строительство на землях ДФО, предоставленных для нужд обороны
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Бизнес просит разрешить строительство на землях ДФО, предоставленных для нужд обороны 

RT на русском 30 минут назад
Представители российского бизнес-сообщества просят разрешить строительство на землях Дальнего Востока, предоставленных для нужд обороны, для того, чтобы улучшить предпринимательский и инвестиционный климат в регионе. С соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину 24 апреля обратился глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.
В документе говорится, что в настоящее время значительная часть земель на Дальнем Востоке находятся в собственности Росимущества и Минобороны России. Отмечается, что ряд из них не используются для указанных нужд и могут быть предоставлены предпринимателям в безвозмездное пользование. Между тем, по закону на участках разрешено осуществлять лишь сельскохозяйственную, охотхозяйственную или лесохозяйственную деятельность без права строительства. Таким образом, предпринимательская деятельность в области промышленности, производства, медицины на этих участках невозможна, так как высокотехнологичное производство требует наличие специальных объектов, подчеркивают авторы письма.
«Считаем целесообразным провести ревизию земель, не используемых для нужд обороны и безопасности и разработать механизмы вовлечения их в гражданский оборот, в том числе: отменить запрет на изменение целевого назначения земель, не используемых для нужд обороны, а также отменить запрет на строительство зданий, сооружений и иных объектов недвижимого имущества на подобных участках», — отмечается в обращении Калинина.
В «Опоре России» подчёркивают, что учитывая проводимую государством политику, направленную на популяризацию и развитие предпринимательства на Дальнем Востоке, нецелесообразно ограничивать деятельность бизнеса на значительной части региона.
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