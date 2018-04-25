Пернатый агент. Как охотятся с подсадной уткой?

Какие секреты?

Охота с подсадной уткой считается одним из видов традиционной русской охоты. И сегодня этот приём используют в охоте на водоплавающую дичь. Как рассказали эксперты, суть его в том, что охотник высаживает подсадных крякв на реке, озере или болоте, а сам прячется в укрытии, сделанном из подручного маскировочного материала (елового лапника, сухой травы, камыша). Подсадная утка своим голосом приманивает диких сородичей, которые становятся добычей охотника.

Встретить пернатую «обманщицу» можно на охоте и в наших краях. Житель Колыванского района Сергей Уфимцев за добычей обычно отправляется с двумя такими помощницами. «Прикрепляю к лапке небольшой груз, чтоб не убежали, и сажу их поодаль друг от друга, — делится „технологией“ Сергей. — Утки начинают тосковать и звать друг друга. Вскоре на их зов прилетает селезень. Вблизи его легко отличить по окрасу — перья на голове с зелёным отливом».

Интересно, что для роли подсадной утки подойдёт не каждая кряква. Она должна быть максимально похожей на диких сородичей и обладать чистым громким голосом. Знатоки различают даже несколько пород крякв. В России наиболее известны нижегородские и тульские подсадные утки. Но достать их в Сибири непросто, и новосибирские охотники используют свои методы. «Лет 10 назад знакомый охотник подарил мне двух утят дикой кряквы — нашёл на озере, мать-утку, видимо, подстрелили, — вспоминает Сергей. — С тех пор они и живут у меня во дворе».

Своих пернатых помощниц Сергей называет «Катьками». Так зовут диких уток и другие охотники. Причём кличку дали не в честь тёщи, а потому что именно на зов «кать-кать» утки, по заверению бывалых знатоков, откликаются лучше всего.

Те, у кого нет пернатого агента, используют другие методы на охоте: пластиковые приманки в виде уток, свисток-манок, имитирующий голос кряквы, или маскировочную накидку. А вот подплывать к дичи на лодке или брать с собой охотничьих собак — запрещено по закону.

Где добычи больше?

Сезон весенней охоты на водоплавающую дичь в Новосибирской области продлился с 16 по 25 апреля. Как правило, охотники выезжают в Колыванский, Краснозёрский, Кыштовский и Северный районы. Здесь можно добыть диких уток, глухарей и тетеревов. «Отправляться на охоту лучше на утренней зорьке, — говорит охотник Дмитрий Таковой. — Причём лучше, если пасмурная погода — в такую утки летят низко и шансов подстрелить их больше».

Всего в регионе 68 тысяч охотников. Лицензии на весеннюю охоту получили в этом году 11 тысяч. Большинство всё-таки предпочитает охотиться осенью, когда дичи гораздо больше. Но и у весенней охоты есть свои поклонники. «Весенний сезон — особенный, — считает охотник Александр Михеев . — Его ждёшь с нетерпением. Для меня добыча — не главное. Важнее — побродить по лесу или берегу озера. Только весной можно почувствовать пробуждение природы — птицы на рассвете осенью так, как сейчас, не поют».

Между тем и противников у весенней охоты немало. Основной аргумент орнитологов: весной у животных и птиц — период размножения.

«В это время года от охоты никакой пользы, — считает и заместитель министра природных ресурсов и экологии НСО Пётр Гога. — К тому же в последние годы птицы, особенно водоплавающей, стало меньше. Но охотпользователей, которые содержат охотничьи хозяйства, тоже можно понять, в один сезон работать будет невыгодно».

К мнению тех, кто выступает против весенней охоты, всё же прислушались, хоть и частично: сроки сезона перенесли на несколько дней вперёд. Охотники стреляют в пролетающие мимо стаи, а не в птиц, которые уже облюбовали озеро и садятся на гнёзда. К тому же добывать в период размножения разрешено только самцов.

По-прежнему запрещена охота на водоёмах в черте населённых пунктов и отстрел дичи сверх нормы или без лицензии. За это грозит административное наказание, плюс штраф за каждую незаконно добытую особь: 700 рублей за утку и 3 тыс. рублей — за гуся. Но, видимо, это не слишком пугает нелегальных охотников — только за первые дни весеннего сезона в регионе задержали больше 50 браконьеров.