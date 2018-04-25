В Магнитогорске выберут лучших специалистов по охране труда

25-27 апреля 2018 года в Магнитогорске пройдет областной конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда». В нем примут участие команды предприятий и организаций горно-металлургического комплекса Челябинской области , имеющих профсоюзную организацию, входящую в ГМПР. Мероприятие приурочено к всемирному Дню охраны труда, который отмечается 28 апреля, и 70-летию региональной организации ГМПР.

Специалистам по охране труда и уполномоченным по охране труда первичных профсоюзных организаций предстоит пройти компьютерное тестирование, провести проверку объекта и оформить соответствующий акт, а также оказать первую помощь пострадавшему и продемонстрировать знания средств индивидуальной защиты.

По итогам личного и командного зачетов буду названы лучшая команда по охране труда горно-металлургического комплекса Челябинской области, лучший специалист по охране труда и лучший уполномоченный по охране труда.

Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», конкурс призван повысить эффективность и качество работы по созданию в организациях безопасных и здоровых условий труда, а также эффективность профсоюзного контроля за соблюдением работодателями законных прав и интересов работников на здоровые и безопасные условия труда. Кроме того, его цель — добавить престижа и значимости уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда.

Конкурс поддержит профсоюзные организации, эффективно руководящие работой уполномоченных, поможет поиску новых методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, привлечет внимание к вопросам улучшения условий и охраны труда, а также будет способствовать пропаганде положительного опыта работы профсоюзов в данной сфере.