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В Магнитогорске выберут лучших специалистов по охране труда
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В Магнитогорске выберут лучших специалистов по охране труда 

Уралинформбюро 30 минут назад
Фото: Уралинформбюро
25-27 апреля 2018 года в Магнитогорске пройдет областной конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда». В нем примут участие команды предприятий и организаций горно-металлургического комплекса Челябинской области, имеющих профсоюзную организацию, входящую в ГМПР. Мероприятие приурочено к всемирному Дню охраны труда, который отмечается 28 апреля, и 70-летию региональной организации ГМПР.
Специалистам по охране труда и уполномоченным по охране труда первичных профсоюзных организаций предстоит пройти компьютерное тестирование, провести проверку объекта и оформить соответствующий акт, а также оказать первую помощь пострадавшему и продемонстрировать знания средств индивидуальной защиты.
По итогам личного и командного зачетов буду названы лучшая команда по охране труда горно-металлургического комплекса Челябинской области, лучший специалист по охране труда и лучший уполномоченный по охране труда.
Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», конкурс призван повысить эффективность и качество работы по созданию в организациях безопасных и здоровых условий труда, а также эффективность профсоюзного контроля за соблюдением работодателями законных прав и интересов работников на здоровые и безопасные условия труда. Кроме того, его цель — добавить престижа и значимости уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда.
Конкурс поддержит профсоюзные организации, эффективно руководящие работой уполномоченных, поможет поиску новых методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, привлечет внимание к вопросам улучшения условий и охраны труда, а также будет способствовать пропаганде положительного опыта работы профсоюзов в данной сфере.
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