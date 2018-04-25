В Новокузнецке может затопить некоторые районы

Новокузнецке объявлена угроза подтопления некоторых районов.

Согласно данным ЕДДС по Новокузнецку и Новокузнецкому району, возможно достижение опасных уровней воды в ближайшие дни. Поднятие Томи связано с осадками и круглосуточными положительными температурами.

Вода может подтопить следующие районы: территорию шестого километра, Вертолетную площадку, ТУ «Абагур», разъезд Абагуровский, Форштадт, поселок Кульяновка, поселок Притомский и участок дороги на поселок Карлык.

Всем, кто проживает в зоне подтопления, необходимо приготовить документы, лекарства, необходимые вещи и быть готовыми к эвакуации. По вопросам подтопления можно обращаться по телефонам: 32-15-15, 32-16-16; Новокузнецкого района: 32-42-52; с мобильного телефона — 112.