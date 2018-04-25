Как обязать УК устранить недочеты в своей работе

Обычные пути взаимодействия с УК часто дают сбой. Если на телефонное обращение собственников квартир о необходимости ремонта крыши, подвала или расчистки двора от снега управляющая организация не реагирует, собственник вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию Самарской области (ГЖИ) и сообщить о нарушении. По данным ГЖИ, в прошлом году в регионе было проведено более 10 тысяч контрольных мероприятий, в том числе и по обращениям жителей. Выявлено 7,3 тысячи нарушений, и выдано 4,4 тысячи предписаний об их устранении. За первый квартал таких нарушений в Самарской области выявлено уже почти 2 тысячи.

За 2017 год инспекция вынесла 1,6 тысячи предостережений юрлицам за непринятие мер по обеспечению соблюдения обязательных требований жилищного законодательства. Там, где предупредительные меры не сработали, возбуждались дела об административных правонарушениях. В 2017 году таковых насчитывалось 1,4 тысячи, в первом квартале текущего года — уже 385. К слову, размер финансового наказания для одной компании может доходить до 250 тысяч рублей. В результате общим счетом за 15 месяцев мировыми судами региона было вынесено 118 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 64,8 млн рублей.

Но иногда даже штраф не может заставить нерадивое руководство УК заняться делом. И в таком случае организация рискует потерять лицензию на работу. Два административных наказания в течение одного года приведут к тому, что дом, где не ведется работа управляющей компанией, будет исключен из регионального реестра лицензий. Когда таких объектов у УК накопится 15% от общего количества управляемых домов, то лицензия компании аннулируется. Так, в 2017 году жилищной инспекцией на основании решения суда была аннулирована лицензия ООО УК «Коммунальник» в Самаре

Руководитель регионального центра «ЖКХ контроль» Виктор Часовских советует перед обращением в ГЖИ прибегнуть к помощи муниципального жилищного контроля. «Они есть в каждом районе города и обладают схожими полномочиями: проводят проверки и выписывают предписания. Единственное, они не могут наложить штраф», — поясняет эксперт.

Впрочем, призвать к порядку коммунальных работников можно и при помощи прокуратуры . Надзорный орган проводит проверки по обращениям как юридических, так и физических лиц. К примеру, в прошлом году в органы прокуратуры региона поступило 2,2 тысячи обращений, из них только по Самаре — 756. Из них удовлетворено 281 и 100 соответственно.

В ведомстве уточняют, что в случае выявления нарушений принимаются меры прокурорского реагирования: вносится представление об устранении нарушений закона, возбуждается дело об административном правонарушении. При наличии признаков преступления материалы направляются в следственные органы для принятия процессуального решения. Так, в 2017 году для решения вопроса об уголовном преследовании была направлена информация по УК «ВАСКО», УК «Небо», ООО «Комсервис», ТСЖ «Союз» (три дела), ТСЖ «Солнечный». В частности, УК «ВАСКО» не перечисляла деньги, полученные от жильцов ресурсоснабжающей организации, и сейчас по данному вопросу возбуждено уголовное дело.

А еще в последнее время, следуя тренду, заданному главой Самарской области Дмитрием Азаровым , все региональные и муниципальные органы власти завели твиттер-аккаунты и теперь учатся общаться с заявителями напрямую. Основным «аккумулятором» жалоб и обращений граждан выступает твиттер «Мобильная приемная губернатора Самарской области». Этот аккаунт направляет заявления жителей региона по подведомственности и затем требует отчета о проведенной работе. Информацию об аварийных коммунальных ситуациях в Самаре можно направить в твиттер Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Активно стремятся работать с жителями и некоторые главы районов Самары. Используя налаженные контакты с УК, они настоятельно рекомендуют сотрудникам управляющих компаний решить проблемы жителей с отоплением, нависающими с крыш сосульками и другими экстренными случаями. Здесь, конечно, все зависит от личного авторитета, но просьбы некоторых глав районов приводят к быстрым результатам, вопросы снимаются в течение считанных часов, причем даже в выходные.

Виктор Часовских, руководитель регионального центра «ЖКХ контроль»:

— Если вопрос касается общей работы УК, то в компанию необходимо направить письменное обращение через председателя совета дома. Не помогло? Тогда муниципальный жилищный контроль, а уже затем государственная жилищная инспекция. Если и такие меры не срабатывают, то жильцам стоит провести общее собрание и обсудить вопрос смены УК.