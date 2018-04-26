Участники «Бессмертного полка» получат возможность пожертвовать деньги ветеранам 

С 22 апреля по 22 июня по всей России проходит акция «Красная гвоздика», в рамках которой волонтеры обменивают памятные значки на пожертвования для ветеранов в регионах.
Как сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений», с 1 мая по 22 июня добровольцы будут распространять значки в Москве и еще 66 городах России — в скверах, парках и на самых многолюдных улицах. Также они примут участие в мемориальных акциях, которые пройдут в День памяти и скорби, 22 июня, и в День Победы, 9 мая. Пожертвовать деньги в пользу ветеранов и получить «Красную гвоздику» все желающие смогут во время шествия «Бессмертного полка».
Вырученные от распространения значков средства пойдут в фонд помощи ветеранам Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Калужской, Курской, Костромской, Ивановской, Тульской, Курганской, Калининградской и других областей, а также участникам боевых действий из Приморья, Хакасии, Адыгеи, Крыма, Тывы, Мордовии, Якутии, Удмуртии и Марий Эл, Хабаровского края, Татарстана, Ханты-Мансийска и Ямало-Ненецкого автономного округа. Их потратят на покупку лекарств, медицинского оборудования, реабилитацию участников ВОВ и контртеррористических операций на Северном Кавказе, а также участников боевых действий в Афганистане и Сирийской Арабской Республике.