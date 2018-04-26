Улицу Чистопольская могут переименовать в Туполева

Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов предложил переименовать улицу Чистопольская в проспект Туполева. По его мнению, так можно отдать дань уважения авиаконструктору и ознаменовать подъем российского авиапрома.

«Если КАИ так дорога память о конструкторе Туполеве, если они хотят, чтобы о нем знало как можно больше казанцев, ну проведите уличный праздник, запустите фейерверки, организуйте студенческое шествие, дайте знания об этом человеке в первую очередь собственным студентам. К тому же нельзя сказать, что Туполев сегодня забыт, его имя на слуху: о нем выходят книги, есть музейные экспозиции… Так что переименование улицы в честь него сейчас не «горит»», — заявил «Вечерней Казани» член городской комиссии по топонимике Рамиль Хайрутдинов

Пока предложение ректора КАИ не поступило в комиссию по топонимике в письменном виде. Заседание по вопросу переименования Чистопольской в Туполева не назначено.

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