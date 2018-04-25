В Орле два местных жителя пытались выпить в ТЦ неоплаченный коньяк

Инцидент в одном из торговых центров Северного района города произошёл 23 апреля, сообщили в пресс-службе Росгвардии Орловской области.

33-летний мужчина, взял с прилавка подарочную фляжку, вскрыв упаковку, перелил в неё бутылку коньяка. После этого он вместе со своим знакомым стал пить спиртное в торговом зале.

К мужчинам подошёл охранник и попросил пройти их на кассу. однако молодые люди проигнорировали просьбу и стали ему хамить и материться.

Охраннику пришлось нажал «тревожную кнопку» и вызвать росгвардейцев, которые по прибытию задержали нетрезвых дебоширов. Молодые люди попытались сбежать, но это и не удалось и их передали сотрудникам полиции.

Как выяснилось, ранее молодые люди привлекались к уголовной и административной ответственности.