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В Орле два местных жителя пытались выпить в ТЦ неоплаченный коньяк
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В Орле два местных жителя пытались выпить в ТЦ неоплаченный коньяк 

РИА 57 21 минуту назад
Фото: РИА 57
Инцидент в одном из торговых центров Северного района города произошёл 23 апреля, сообщили в пресс-службе Росгвардии Орловской области.
33-летний мужчина, взял с прилавка подарочную фляжку, вскрыв упаковку, перелил в неё бутылку коньяка. После этого он вместе со своим знакомым стал пить спиртное в торговом зале.
К мужчинам подошёл охранник и попросил пройти их на кассу. однако молодые люди проигнорировали просьбу и стали ему хамить и материться.
Охраннику пришлось нажал «тревожную кнопку» и вызвать росгвардейцев, которые по прибытию задержали нетрезвых дебоширов. Молодые люди попытались сбежать, но это и не удалось и их передали сотрудникам полиции.
Как выяснилось, ранее молодые люди привлекались к уголовной и административной ответственности.
Сообщение В Орле два местных жителя пытались выпить в ТЦ неоплаченный коньяк появились сначала на РИА 57.
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