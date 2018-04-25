На одного дедушку приходится три бабушки. На Ямале, вопреки стереотипу, каждый пятый — пенсионер

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа количество получателей страховой (трудовой) пенсии за 2017 год составило 129 тыс. 507 человек. Это означает, что каждый пятый житель региона — пенсионер. В процентном соотношении превалируют женщины — около 61%, мужчины составляют 39%. В автономном округе зарегистрировано 2 получателя трудовой пенсии старше 100 лет. Оба они проживают в сельской местности — женщина в Приуральском районе и мужчина в Тазовском районе. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» ямальском отделении ПФР , всего в арктическом регионе пенсионеров в возрасте за 80 лет на начало года числится 2308 человек. Соотношение мужчин и женщин составило один к трем, то есть 24% мужчин и около 76% женщин. На 1 ямальского дедушку приходятся 3 бабушки. Напомним, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что в данный момент в нашей стране проживают почти 16 тыс. пенсионеров старше 100 лет. В начале 2018 года в РФ было зафиксировано 4,61 млн россиян старше 80 лет, в том числе 3,58 млн женщин. Согласно информации Пенсионного фонда, почти 2 млн граждан старше 80 лет получают не только пенсию, но и компенсационную выплату по уходу, который осуществляется за неработающими гражданами трудоспособного возраста.