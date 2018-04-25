Ещё
Жителя Карелии, пытавшегося сжечь соседскую овчарку, осудили условно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Карелии, пытавшегося сжечь соседскую овчарку, осудили условно 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Таким способом житель Калевальского района хотел отомстить за покусанную супругу.
35-летнего жителя Калевальского района осудили по статье «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба».
По информации республиканской прокуратуры, подсудимый в декабре 2017 года облил бензином соседскую немецкую овчарку и вольер, к которому она была привязана цепью. Затем поджег вольер и, убедившись, что пламя охватило деревянные конструкции, скрылся. Благодаря соседям возгорание было вовремя обнаружено и локализовано, собака не пострадала.
По словам поджигателя, он поступил так из мести, поскольку накануне собака покусала его жену. С учетом повышенной общественной опасности преступления, суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы на 1 год с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
СМИ: Минздрав обязал белгородских женщин выпрашивать аборт у батюшки Иностранное кредитование России резко сократилось после непродолжительного роста Израиль пригрозил уничтожить российские С-300 в Сирии: блеф или угроза
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне упустили свой исторический шанс172
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»34
Кремль сменит формат инаугурации300
Садальский раскрыл тайну Галкина18
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы23
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение