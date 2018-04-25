Жителя Карелии, пытавшегося сжечь соседскую овчарку, осудили условно

Таким способом житель Калевальского района хотел отомстить за покусанную супругу.

35-летнего жителя Калевальского района осудили по статье «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба».

По информации республиканской прокуратуры, подсудимый в декабре 2017 года облил бензином соседскую немецкую овчарку и вольер, к которому она была привязана цепью. Затем поджег вольер и, убедившись, что пламя охватило деревянные конструкции, скрылся. Благодаря соседям возгорание было вовремя обнаружено и локализовано, собака не пострадала.

По словам поджигателя, он поступил так из мести, поскольку накануне собака покусала его жену. С учетом повышенной общественной опасности преступления, суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы на 1 год с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.