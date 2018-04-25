Как в 1993 году Урал пытался стать республикой

Башкирией. Свердловская область — один из наиболее населённых и промышленно развитых регионов России . Это же можно сказать и про соседние области Урала: Пермскую, Челябинскую, Оренбургскую. По доле в ВНП страны каждая из них сравнима с соседними республиками Татарстаном

«Берите себе суверенитета столько, сколько сможете проглотить!»

В августе 1990 года, после своего избрания Председателем Верховного Совета РСФСР, Борис Ельцин совершил поездку в Казань Уфу , во время которой бросил клич руководителям республик: «Берите себе суверенитета столько, сколько сможете проглотить!». Ельцин в то время сильно нуждался в поддержке со стороны региональных элит, особенно в автономных республиках РСФСР, для своего противостояния с союзным центром. Во многих регионах России посчитали, что такой призыв адресован не только национальным республикам, но также краям, областям и т.д. Свердловская область, поддерживая своего земляка Ельцина, в своём «демократическом радикализме» шла впереди Москвы и (тогда ещё) Ленинграда . Во время референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР она стала единственным регионом РСФСР, где за единство Союза проголосовало меньше половины участвовавших избирателей. Фактическим лидером неформального и многоликого движения в поддержку Ельцина на его родине стал Эдуард Россель , избранный в июле 1990 на пост председателя областного Совета народных депутатов. Во время августовского путча ГКЧП Россель безоговорочно поддержал Ельцина. 6 сентября 1991 года Свердловский областной Совет, опережая указания из Москвы, учредил должность главы администрации области и назначил на неё Росселя. 16 октября Ельцин утвердил это назначение.

Федеративный договор

1992-1993 гг. характеризовались острой политической борьбой вокруг курса социально-экономического реформирования России и вокруг проекта новой федеральной Конституции. В 1992 году руководство РФ предложило субъектам федерации подписать Федеративный договор. Документов с таким названием было два: один предназначался для республик в составе РФ, другой — для прочих субъектов федерации. Республики получали больше прав, чем края, области и т.п., особенно в части формирования своего бюджета и ведения внешнеэкономической деятельности. Федеративный договор был подписан всеми субъектами РФ, кроме Татарстана (последний добился для себя заключения отдельного Федеративного договора в 1994 году). Проект новой Конституции, разрабатывавшийся комиссией Съезда народных депутатов, был во многом основан на положениях Федеративного договора и также предусматривал за республиками больше прав, чем за остальными субъектами. Однако ни действующая на тот момент конституция, ни Федеративный договор не запрещали субъектам РФ повышать свой статус до уровня республики. В промышленно развитых регионах РФ, таких, как регионы Урала, росло недовольство своим приниженным положением по сравнению с республиками. Это особенно чувствовалось на фоне рыночных реформ, во время которых сильно пострадали работники ВПК, к которому относилось большинство предприятий Урала.

«Уральский франк»