Как все было: подробности о «маньяке с Кузнецкой»

35-летний Виталий В. родом из Коми. Там же в исправительных колониях он отбывал многочисленные наказания, полученные им за преступления различной степени тяжести, в том числе за серию разбойных нападений.

7 июля 2015 года Виталий вышел на свободу. После освобождения поступил на учебу в Костромской автодорожный колледж. С 30 марта 2017 года стал жить в съемной квартире на Димитрова, 20. В апреле 2017 года Виталий устроился работать водителем-экспедитором к костромскому предпринимателю. 24 апреля на автомашине «ГАЗ» на трассе Кострома-Судиславль попал в ДТП, машина получила механические повреждения.

Хозяин автомобиля поставил перед Виталием условие: в течение двух дней возвратить за причиненный ущерб от ДТП 200 тысяч рублей. Бывший зек решил совершить новое преступление. 27 апреля он отправился искать место, где можно было бы на кого-нибудь напасть и ограбить. Для храбрости выпил вина, и поехал в сторону центра. В аптеке возле универмага он купил медицинскую маску и резиновые медицинские перчатки. Хотел, чтобы его не узнали потерпевшие и чтобы на месте преступления не остались отпечатки пальцев, пишет «Народная газета».

Он выбрал дом №19 на Кузнецкой. Рядом не было других жилых домов, а во дворе дома стояла дорогая машина. Увидев, что на доме висит видеокамера, злодей обошел здание с другой стороны и перелез через забор. Затем вплотную подошел к дому, обошел его и стал смотреть в окна. Он увидел в доме двух женщин — одну помоложе, вторую пожилую. Затем услышал, как обитатели дома вышли на улицу, как завелась и уехала машина со двора дома. Тогда он надел перчатки и маску и вошел в дом через одну из дверей.

Дома была пенсионерка. Она сидела на кровати и читала книгу.

Подойдя к ней, злоумышленник ударил ее кулаком в лицо, чтобы испугать и сбить с толку. Зажал ей рот рукой и предупредил, угрожая убийством, чтобы та не кричала. После этого связал найденным в комнате проводом руки и ноги жертвы и спросил ее, где лежат деньги. Та ответила, что денег у нее нет.

Преступник стал расхаживать по всему дому в поисках драгоценностей или каких-либо ценных вещей. Обнаружив планшетный компьютер, положил его в сумку, которую нашел в доме, туда же положил две бутылки спиртного.

Пожилая женщина в это время лежала на кровати и молчала, хотя кошмарный визитер периодически заходил к ней и допытывался, где лежат деньги и драгоценности, спрашивал, кто уехал на машине и когда должны вернуться назад. Женщина упорно отвечала, что денег нет и что она не знает, кто уехал на машине. Разбойник, рыская по дому, в коридоре нашел топор и продемонстрировал страшное орудие своей жертве, сказав, что зарубит ее, если она не скажет, где деньги.

В это самое время преступник услышал, как открываются ворота с улицы во двор дома. Отважная женщина закричала, видимо, чтобы предупредить вернувшихся родственников. Тогда мерзавец ударил ее несколько раз топором по голове, «чтобы она не кричала». Спустя некоторое время кто-то зашел в дом. Злодей встал за дверью с топором в руке.

Первой в комнату вошла женщина, которая, увидев окровавленную жертву на постели, громко закричала. Но тут начался настоящий кошмар — из-за двери вышел незнакомец с топором и несколько раз ударил ее по голове. От полученных ударов женщина упала на пол, а злодей услышал, что в дом, привлеченный женским криком, забегает еще один человек. Озверевший преступник пошел навстречу шуму и в коридоре лицом к лицу столкнулся с мужчиной, который схватил его за куртку. Но после нескольких ударов топором по голове мужчина упал на пол и потерял сознание.

Три окровавленные жертвы вовсе не заставили убийцу в страхе бежать с места преступления. Он не забыл, зачем пришел в этот мирный дом: за наживой. Он вышел из дома во двор и закрыл ворота, ведущие на улицу. И, вернувшись назад, фактически устроил жертвам допрос, выясняя, где в доме деньги. Очнувшаяся женщина на его вопросы не отвечала, держалась руками за голову. Тогда злодей взял ее за руку, привел в ванную комнату, посадил прямо в ванную, включив воду, чтобы та пришла в себя, снова и снова допытывался, где лежат деньги. Женщина от воды пришла в себя, но на вопросы про деньги упорно не отвечала, лишь глядя на злодея какими-то, по его свидетельству, безумными глазами.

Спустя некоторое время застонал мужчина. Преступник оставил женщину в ванной, а сам пошел к мужчине. Увидел, что тот пытается встать, сказал ему: «Не вставай, лежи, лучше скажи, где деньги, и я уйду». Затем и мужчину повел в ванную, чтобы тот пришел в себя. Однако до ванной они не добрались, так как на кухне мужчина сказал, что дальше идти не может.

Раненый мужчина в итоге сдался — сказал, что деньги находятся в комнате под столом или стулом в железной коробке. После этих слов разбойник пошел в комнату и нашел под креслом железную коробку из-под чая. В ней были деньги, которые грабитель, даже не сосчитав, положил к себе в карман. Впоследствии, как оказалось, там было больше 1 миллиона 200 тысяч.

Когда злодей вернулся на кухню, увидел, что мужчины там нет, а выйдя во двор, увидел, что калитка на улицу открыта: жертва сбежала. Через эту же калитку разбойник побежал к пятиэтажному дому, а затем скрылся прочь какими-то дворами.

Из похищенных денег Виталий В. заплатил хозяину разбитой автомашины 260 тысяч рублей, купил ноутбук, чайник, утюг, одежду и другие предметы домашнего обихода. Дважды ездил в Москву , где тратил похищенные деньги в различных кафе. Заплатил кредит 98 тысяч рублей и так далее.

В результате преступных действий со стороны Виталия В. пожилая женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте преступления. Мужчина и женщина, получившие от его действий тяжкий вред здоровью, чудом выжили. Поэтому следствие и суд квалифицировали его действия, как убийство одного человека и покушение на убийство двух человек, не доведенное до конца по не зависящим от преступника причинам. Кроме этого Виталию В. было вменено в вину разбойное нападение с применением предметов, используемых в качестве оружия (топор).