Бречалов оценил работу гендиректора корпорации развития Удмуртии на «крепкую троечку» 

Ижевск. Удмуртия. Глава республики Александр Бречалов оценил на «крепкую троечку» работу генерального директора «Корпорации развития Удмуртии» Дмитрия Генералова.
«Мы должны быть более агрессивны в отстаивании рынка для наших предпринимателей», — сказал руководитель Удмуртской Республики.
При этом, по словам губернатора, многих сотрудников корпорации пришлось уволить, так как они не справились со своей работой.
Напомним, что процесс создания в Удмуртии корпорации развития завершился в декабре 2017 года. Организация занимается поддержкой внутренних и внешних инвесторов по принципу одного окна.