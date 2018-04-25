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Бречалов оценил работу гендиректора корпорации развития Удмуртии на «крепкую троечку»
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Бречалов оценил работу гендиректора корпорации развития Удмуртии на «крепкую троечку» 

ИА «Сусанин» 52 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Глава республики Александр Бречалов оценил на «крепкую троечку» работу генерального директора «Корпорации развития Удмуртии» Дмитрия Генералова.
«Мы должны быть более агрессивны в отстаивании рынка для наших предпринимателей», — сказал руководитель Удмуртской Республики.
При этом, по словам губернатора, многих сотрудников корпорации пришлось уволить, так как они не справились со своей работой.
Напомним, что процесс создания в Удмуртии корпорации развития завершился в декабре 2017 года. Организация занимается поддержкой внутренних и внешних инвесторов по принципу одного окна.
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