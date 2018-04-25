Бречалов оценил работу гендиректора корпорации развития Удмуртии на «крепкую троечку»

«Мы должны быть более агрессивны в отстаивании рынка для наших предпринимателей», — сказал руководитель Удмуртской Республики.

При этом, по словам губернатора, многих сотрудников корпорации пришлось уволить, так как они не справились со своей работой.

Напомним, что процесс создания в Удмуртии корпорации развития завершился в декабре 2017 года. Организация занимается поддержкой внутренних и внешних инвесторов по принципу одного окна.