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Отношения РФ и Японии не должны подвергаться конъюнктурному влиянию извне
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Отношения РФ и Японии не должны подвергаться конъюнктурному влиянию извне 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: РИА Новости
По словам дипломата, в настоящее время продолжается обсуждение плана сотрудничества на основе российского перечня приоритетных инвестиционных проектов и «плана из восьми пунктов», предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Также он отметил, что сейчас «есть все основания для развития российско-японских отношений по восходящей, и важно, чтобы они не подвергались извне влиянию конъюнктурных факторов, которые не имеют отношения к нашим двусторонним связям».
Моргулов подчеркнул, что на данный момент «по линии заинтересованных ведомств подписано порядка 100 разного рода профильных документов». Российская сторона, отметил он, очень надеется на скорейший перевод их реализации в практическую плоскость.
Моргулов также зачитал приветствие форуму «Точки соприкосновения», присланное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Убежден, что форум придаст серьезный дополнительный импульс российско-японскому партнерству. Будем способствовать наполнению его новым содержанием", говорится в послании.
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