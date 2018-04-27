Отношения РФ и Японии не должны подвергаться конъюнктурному влиянию извне

Синдзо Абэ. По словам дипломата, в настоящее время продолжается обсуждение плана сотрудничества на основе российского перечня приоритетных инвестиционных проектов и «плана из восьми пунктов», предложенного премьер-министром Японии

Также он отметил, что сейчас «есть все основания для развития российско-японских отношений по восходящей, и важно, чтобы они не подвергались извне влиянию конъюнктурных факторов, которые не имеют отношения к нашим двусторонним связям».

Моргулов подчеркнул, что на данный момент «по линии заинтересованных ведомств подписано порядка 100 разного рода профильных документов». Российская сторона, отметил он, очень надеется на скорейший перевод их реализации в практическую плоскость.

Дмитрием Медведевым. Моргулов также зачитал приветствие форуму «Точки соприкосновения», присланное премьер-министром РФ

"Убежден, что форум придаст серьезный дополнительный импульс российско-японскому партнерству. Будем способствовать наполнению его новым содержанием", говорится в послании.