Моргулов: РФ и Япония — важные игроки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

«Совсем недавно в Москве состоялся очередной раунд российско-японского стратегического диалога на уровне первых заместителей министров иностранных дел. Мы совместно реализуем ряд важных совместных инициатив в области борьбы с новыми вызовами и угрозами», — уточнил дипломат.

По словам заместителя главы МИД, между Россией Японией развивается очень активный политический диалог, динамику и тональность которому придают «встречи в верхах».

"На регулярной основе проводятся консультации между Советами безопасности, между министерствами иностранных дел, ведомствами, которые курируют совместные проекты сотрудничества в экономике, энергетике, транспорте и во многих других областях", — подчеркнул Моргулов.

Заместитель министра не стал уклоняться от некоторых сложных моментов в двусторонних связях, над которыми еще предстоит поработать представителям российских и японских властей.

"Безусловно, важной составляющей нашего сотрудничества, нашего партнерства является торгово-инвестиционная кооперация. Должен откровенно сказать, что, к сожалению, ее возможности пока в полной мере не реализованы", — отметил он.

Между тем, очевидно, что страны работают над исправлением ситуации. В частности, пояснил Моргулов , «продолжается обсуждение плана сотрудничества на основе российского перечня приоритетных инвестиционных проектов и плана из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ ».

"На данный момент по линии заинтересованных ведомств подписано уже порядка ста разного рода профильных документов, и мы очень надеемся на скорейший перевод их реализации в практическую плоскость", — добавил он.

По словам российского замминистра, «в настоящее время в русле совместного заявления лидеров от 16 декабря 2016 года ведутся переговоры по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах».

Игорь Моргулов сказал, что, на данный момент, одним из основных факторов российско-японских связей является углубление взаимопонимания и закрепление позитивного восприятия друг друга в общественном сознании.

"Значимую роль в этой работе призваны играть общественные круги, деловая, научная, культурная элита двух стран, представители СМИ, словом, все те, кто принимает участие в сегодняшнем форуме. Есть все основания, чтобы российско-японские отношения развивались по восходящей", — акцентировал внимание аудитории дипломат.

"Важно, чтобы они не подвергались влиянию конъюнктурных факторов, которые не имеют отношения к нашим двусторонним связям, — резюмировал он. — Рассчитываю, что в ходе дискуссий на сегодняшней площадке состоится конструктивный диалог о том, как качественно нарастить наше многоплановое сотрудничество".