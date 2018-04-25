У молодёжи будет своя дисконтная карта: с бонусами и скидками

Приятный сюрприз ожидает студентов уже в мае этого года — новая дисконтная карта появится во Владимирской области . Только есть одно но, приобрести её смогут лишь те учащиеся, которые являются членами профсоюзных организаций ВУЗов. Примечательно, что о приятном сюрпризе заговорили в Международный день солидарности молодёжи.

Новые дисконтные карты обсудили на расширенном заседании Молодёжного совета при Владимирском областном объединении организаций профессиональных союзов. Среди участников представители ВУЗов и ССУЗов.

Идея создания таких карт для студентов в облаках витала давно, и каждый ВУЗ пытался создать свой внутренний продукт. Теперь же благодаря совместной работе Молодёжного совета проект, возможно, воплотят в жизнь.

Член регионального штаба ОНФ Дмитрий Жученко подчеркнул, что единая региональная дисконтная карта, прежде всего, станет мерой социальной поддержки для молодёжи, являющейся членами профсоюзов. Воспользоваться карточкой, по его мнению, можно будет в любом городе региона в тех организациях, которые присоединятся к проекту.

Опирались при создании этой самой дисконтной профсоюзной карты на опыт других регионов. Так, например, в Ярославской области на 1 декабря 2016 года 162 организации предоставляли льготы для держателей карт. Это и супермаркеты, рестораны, кинотеатры, торговые центры, кофейни и многие другие. В Ярославской области из 118 тысяч членов профсоюзов четверть стали владельцами дисконтных карт.

Естественно, главная задача таких карточек — экономия бюджета. Поэтому она будет и накопительной, и одновременно бонусной. Что поможет студентам не выживать, а жить.

«Планировалось, что осенью прошлого года мы начнём выпускать уже карты. К сожалению, выполнить этого не удалось. Сейчас в планах запустить карту уже в мае. Готов дизайн карты, дизайн буклетов, дизайн наклеек, которые будут вешаться в каждом магазине-спонсоре проектов», — сказала Кристина Кудасова представительница профкома ВлГУ.

Сейчас во Владимирской области согласились участвовать в проекте 20 предприятий.