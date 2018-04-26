Депутаты Татарстана сравнили законопроект о добровольном изучении языков с Холокостом

Депутаты Государственного совета Татарстана на заседании в среду, 25 апреля, приняли обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу поправок в закон об образовании в РФ . Они предлагают закрепить в федеральных государственных образовательных стандартах обязательность изучения государственных языков республик, передает ТАСС

Местные депутаты сравнили законопроект, в котором говорится о том, что родные и государственные языки народов РФ по желанию родителей могут не изучаться совсем или изучаться факультативно, с Холокостом, «репрессиями при Сталине» и назвали его «приговором». Обращение Госсовета было принято практически единогласно. 80 депутатов проголосовали за инициативу, один парламентарий был против, еще двое воздержались.

"Бизнес-Online

публикует полный текст обращения. В Госдуме газете

"Коммерсант"

сообщили, что документ в нижнюю палату парламента пока не поступал.

Обращение в адрес Володина было принято по предложению руководителя депутатской группы Госсовета «Татарстан — новый век», главы исполкома Всемирного конгресса татар Рината Закирова . Его поддержал спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин . В обращении депутаты выступили против внесенных в Госдуму поправок к закону «Об образовании», которые закрепляют добровольное изучение родного языка и государственных языков республик.

На заседании Госсовета говорилось о «глубокой озабоченности» депутатов попыткой перевести изучение языков народов РФ в вариативную часть основной образовательной программы. По их мнению, факультативное изучение государственных языков и языков народов РФ приведет к тому, что использование языков сведется к бытовому общению.

Вопрос обсуждали в конце 2017 года, но остановились из-за президентских выборов

Один из авторов законопроекта, первый зампред думского комитета по образованию Олег Смолин , обосновывая важность принятия документа, ранее сообщил «Коммерсанту», что в комитет поступило «много писем русскоязычных граждан, возмущенных тем, что их заставляют учить татарский язык». По его словам, законопроект «сохраняет право изучать родной язык для тех, кто хочет его изучать, и позволяет его не учить тем, кто этого не хочет».

Вопрос о преподавании языков

обсуждался

в Татарстане в конце 2017 года после массовых проверок прокуратурой школ республики. Тогда в Госсовете Татарстана согласились с рекомендациями Минобрнауки РФ , согласно которым госязыки республик могут изучаться не более двух часов в неделю и только с письменного согласия родителей.

Накануне Фарид Мухаметшин пояснил, что обсуждение языкового вопроса было остановлено из-за «ответственной избирательной кампании» Владимира Путина . Теперь же депутаты решили вернуться к острой теме.

"Атака на язык", «приговор национальным языкам», «поминки по родным языкам»

Ринат Закиров на заседании Госсовета в среду назвал происходящее «атакой на наш язык». Депутат отметил, что тема широко обсуждается в интернете, и в результате представители различных национальностей доходят до оскорблений. «Если подумать, главная причина — это результат несогласованной с законами деятельности федеральных образовательных структур. Ясно как день: федеральные стандарты не могут быть выше Конституции и законов», — сказал Закиров, слова которого приводит

"На последней сессии, посвященной языковому вопросу, мы дали слабину, отступили. Думали, что вопрос решится само собой, такое отношение не принесло пользы. Депутаты Думы еще больше усугубили этот вопрос. Они внесли новый законопроект. Этот законопроект вытеснил родные языки из образовательной системы. Наша мягкость породила недовольство народа, подорвала доверие", — заявил Закиров.

Единоросс Ильшат Аминов считает инициативу Госдумы «приговором национальным языкам». Он признал, что раньше тоже был сторонником «как-то деликатно решить этот вопрос», опасаясь обострения проблемы, но сейчас, по его мнению, «молчание равносильно соучастию», сообщает

Kazanfirst

"У русского народа есть великая миссия — объединение людей разных национальностей и укрепление союза народов во имя процветания великой Родины. Люди должны понимать эту миссию. Вопрос изучения госязыков республик — это не частный кухонный вопрос", — сказал Аминов, слова которого приводит

Sntat.ru В свою очередь глава комитета по образованию и национальным вопросам Разиль Валеев сравнил законопроект с «поминками по родным языкам». «Когда-то и рабство было законным, Холокост был законным, репрессии были законными во время Сталина. Мы не должны допустить, чтобы то, что не принимается народом, стало законом. Законы должны быть справедливыми», — заявил глава Дома дружбы народов Ирек Шарипов.

"Родным языкам, по которым и идентифицируется наша национальность, дают отставку в школьной программе, сводят к факультативу, к выбору кружка кройки и шитья, что ли?!" — возмутился Шарипов (цитата по изданию

"Республика Татарстан"

Заместитель председателя комитета Госсовета по законности и правопорядку Рафил Нугуманов выразил надежду, что при обсуждении вопроса об изучении родных языков будет учитываться и общественное мнение.

"Народы, объединившись, должны сказать твердо: «Нет». Я считаю, это не провокационный закон, это закон, не соответствующий развитию многонационального народа России, в том числе и Татарстана", — сказал на заседании руководитель фракции КПРФ в Госсовете Хафиз Миргалимов

Председатель комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова уточнила, что с принятием закона дети других национальностей (нерусские) потеряют право на гарантированное сегодня изучение родного языка.