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В Сочи в кампании против комаров используют рыбок гамбузии
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В Сочи в кампании против комаров используют рыбок гамбузии 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 25 апр. — Новая Кубань. В Сочи стартует кампания против комаров. Для этих целей в городском Эколого-биологическом центре проводятся работы по очистке водоемов после зимы и увеличению численности рыбки гамбузии. К концу месяца рыбок начнут развозить по водоемам. По данным пресс-службы мэрии курорта, уже оформлено 12 соответствующих заявок от ТОСов города. Планируется, что всего в этом сезоне в свободное плавание будут пущены 1000 особей гамбузии.
— Одновременно в городе идут обработки от насекомых подвалов многоквартирных домов, а также открытых территорий. Особое внимание уделяется кладбищам. Но здесь распространению комаров может способствовать и простая беспечность. Поэтому людей просят на летнее время отказаться от использования вазонов, каких-то емкостей, где может скапливаться дождевая вода, — говорится в официальном сообщении.
Кроме того, в Сочи в этом году высажено 50 эвкалиптов. Как известно, эти деревья способствуют осушению территорий.
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