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В Сочи для борьбы с комарами в водоемы выпустят 1000 рыбок гамбузии
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В Сочи для борьбы с комарами в водоемы выпустят 1000 рыбок гамбузии 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В эколого-биологическом центре города проводятся работы по очистке водоемов после зимы и увеличению численности этой рыбки. К концу апреля начнется бесплатная раздача гамбузии. Уже оформлено 12 заявок от ТОСов города. Всего в этом сезоне в свободное плавание отправятся 1000 рыбок, их можно выпустить даже в самые небольшие водоемы. Эту работу необходимо провести для борьбы с комарами. Одновременно в городе идут обработки от насекомых подвалов многоквартирных домов, а также открытых территорий. Особое внимание уделяется кладбищам. Поэтому людей просят на летнее время отказаться от использования любых емкостей, где может скапливаться дождевая вода. Также в городе действует программа по высадке эвкалиптов. Это дерево известно своими свойствами по осушению территорий, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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