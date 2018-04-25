В Сочи для борьбы с комарами в водоемы выпустят 1000 рыбок гамбузии 

В эколого-биологическом центре города проводятся работы по очистке водоемов после зимы и увеличению численности этой рыбки. К концу апреля начнется бесплатная раздача гамбузии. Уже оформлено 12 заявок от ТОСов города. Всего в этом сезоне в свободное плавание отправятся 1000 рыбок, их можно выпустить даже в самые небольшие водоемы. Эту работу необходимо провести для борьбы с комарами. Одновременно в городе идут обработки от насекомых подвалов многоквартирных домов, а также открытых территорий. Особое внимание уделяется кладбищам. Поэтому людей просят на летнее время отказаться от использования любых емкостей, где может скапливаться дождевая вода. Также в городе действует программа по высадке эвкалиптов. Это дерево известно своими свойствами по осушению территорий, сообщает пресс-служба администрации Сочи.