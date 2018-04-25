Битва за Москву и другие великие победы Красной Армии во время войны 

Победы, которые обессмертили советских бойцов.
Битва за Москву (1941-1942 годы)
Контрнаступление под Москвой, 5 декабря 1941 — 7 мая 1942 года
Длительная и кровопролитная оборона Москвы, начавшаяся в сентябре 1941 года, с 5 декабря перешла в наступательную фазу, завершившуюся 20 апреля 1942 года. Под Москвой советские войска нанесли первое болезненное поражение Германии, сорвав тем самым планы немецкого командования захватить столицу до наступления холодов. Протяженность фронта Московской операции развернувшегося от Калязина на севере до Ряжска на юге превышала 2 тыс. км. С обеих сторон в операции принимало участие более 2,8 млн военных, 21 тыс. минометов и орудий, 2 тыс. танков и 1,6 тыс. самолётов. Немецкий генерал Гюнтер Блюментрит вспоминал:
«Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, что дни блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим боевым качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми нам когда-либо приходилось встречаться».
Сталинградская битва (1942-1943 годы)
Люфтваффе проводит бомбардировку жилых районов Сталинграда, октябрь 1942 года.
Сталинградская битва считается крупнейшим сухопутным сражением в истории человечества. Суммарные потери обеих сторон по приблизительным подсчетам превышают 2 млн человек, в плен попали около 100 тыс. немецких солдат. Для Стран «оси» поражение под Сталинградом оказалось решающим, после него Германия уже не смогла восстановить свои силы. Французский писатель Жан-Ришар Блок в те победные дни ликовал: «Слушайте, парижане! Первые три дивизии, которые вторглись в Париж в июне 1940 года, три дивизии, которые по приглашению французского генерала Денца осквернили нашу столицу, этих трёх дивизий — сотой, сто тринадцатой и двести девяносто пятой — не существует больше! Они уничтожены под Сталинградом: русские отомстили за Париж!».
Битва на Курской дуге (1943 год)
Победа советских войск на Курской дуге внесла коренной перелом в ход Великой Отечественной войны. Положительный итог сражения стал следствием добытого советским командованием стратегического преимущества, а также сложившегося к тому времени превосходства в живой силе и технике. Например, в легендарном танковом сражении под Прохоровкой Генштаб смог выставить 597 единиц техники, в то время как германское командование располагало лишь 311. На последовавшей за Курской битвой Тегеранской конференции президент США Франклин Рузвельт настолько осмелел, что обсуждал составленный им лично план расчленения Германии на 5 государств.
«Если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то возможно, что будущей весной второй фронт и не понадобится!», — резюмировал американский президент.
Взятие Берлина (1945 год)
Советская артиллерия на подступах к Берлину, апрель 1945 года.
Штурм Берлина стал завершающей частью Берлинской наступательной операции продолжавшейся 23 дня. Захват германской столицы советские войска были вынуждены осуществлять в одиночку из-за отказа союзников участвовать в этой операции. Упорные и кровопролитные бои унесли жизни как минимум 100 тыс. советских солдат.
«Это немыслимое дело, чтобы такой огромный укреплённый город был так быстро взят. Других таких примеров в истории Второй мировой войны мы не знаем», — писал историк Александр Орлов.
Результатом взятия Берлина стал выход советских войск к реке Эльба, где и произошла их знаменитая встреча с союзниками.