Битва за Москву и другие великие победы Красной Армии во время войны

Победы, которые обессмертили советских бойцов.

Контрнаступление под Москвой, 5 декабря 1941 — 7 мая 1942 года

Длительная и кровопролитная оборона Москвы, начавшаяся в сентябре 1941 года, с 5 декабря перешла в наступательную фазу, завершившуюся 20 апреля 1942 года. Под Москвой советские войска нанесли первое болезненное поражение Германии , сорвав тем самым планы немецкого командования захватить столицу до наступления холодов. Протяженность фронта Московской операции развернувшегося от Калязина на севере до Ряжска на юге превышала 2 тыс. км. С обеих сторон в операции принимало участие более 2,8 млн военных, 21 тыс. минометов и орудий, 2 тыс. танков и 1,6 тыс. самолётов. Немецкий генерал Гюнтер Блюментрит вспоминал:

«Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, что дни блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим боевым качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми нам когда-либо приходилось встречаться».

Сталинградская битва (1942-1943 годы)

Люфтваффе проводит бомбардировку жилых районов Сталинграда, октябрь 1942 года.

Сталинградская битва считается крупнейшим сухопутным сражением в истории человечества. Суммарные потери обеих сторон по приблизительным подсчетам превышают 2 млн человек, в плен попали около 100 тыс. немецких солдат. Для Стран «оси» поражение под Сталинградом оказалось решающим, после него Германия уже не смогла восстановить свои силы. Французский писатель Жан-Ришар Блок в те победные дни ликовал: «Слушайте, парижане! Первые три дивизии, которые вторглись в Париж в июне 1940 года, три дивизии, которые по приглашению французского генерала Денца осквернили нашу столицу, этих трёх дивизий — сотой, сто тринадцатой и двести девяносто пятой — не существует больше! Они уничтожены под Сталинградом: русские отомстили за Париж!».

Битва на Курской дуге (1943 год)

Победа советских войск на Курской дуге внесла коренной перелом в ход Великой Отечественной войны. Положительный итог сражения стал следствием добытого советским командованием стратегического преимущества, а также сложившегося к тому времени превосходства в живой силе и технике. Например, в легендарном танковом сражении под Прохоровкой Генштаб смог выставить 597 единиц техники, в то время как германское командование располагало лишь 311. На последовавшей за Курской битвой Тегеранской конференции президент США Франклин Рузвельт настолько осмелел, что обсуждал составленный им лично план расчленения Германии на 5 государств.

«Если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то возможно, что будущей весной второй фронт и не понадобится!», — резюмировал американский президент.

Взятие Берлина (1945 год)

Советская артиллерия на подступах к Берлину, апрель 1945 года.

Штурм Берлина стал завершающей частью Берлинской наступательной операции продолжавшейся 23 дня. Захват германской столицы советские войска были вынуждены осуществлять в одиночку из-за отказа союзников участвовать в этой операции. Упорные и кровопролитные бои унесли жизни как минимум 100 тыс. советских солдат.

«Это немыслимое дело, чтобы такой огромный укреплённый город был так быстро взят. Других таких примеров в истории Второй мировой войны мы не знаем», — писал историк Александр Орлов

Результатом взятия Берлина стал выход советских войск к реке Эльба, где и произошла их знаменитая встреча с союзниками.