Антикоррупционная «горячая линия» работала накануне в Главном Управлении МЧС России по Иркутской области

Начальник отдела кадровой воспитательной

работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения

подполковник внутренней службы Станислав Елисеев возглавил работу

«горячей линии» с жителями Иркутской области по вопросам противодействия

коррупции.

Обращения граждан принимались 24 апреля с 14 до 16 часов, всего поступило порядка 20 звонков. На вопросы отвечали

специалисты юридического отдела, психологи, сотрудники надзорной

деятельности и управления кадров. Большая часть обращений касалась

вопросов трудоустройства в федеральную противопожарную службу.

Государственные инспекторы пожарного надзора консультировали граждан по вопросам противодействия коррупции в рамках надзорных мероприятий

особого противопожарного режима. Заявлений граждан, по фактам

коррупционных проявлений со стороны должностных лиц МЧС России по Иркутской области не поступало.

«Горячая линия» работала порядка 2 часов,

все абоненты получили максимальные развернутые ответы, на заданные

вопросы. Если, по какой-либо причине кто-то не смог в это время с нами

связаться и получить консультацию специалиста, пожалуйста, обращайтесь в любое удобное для вас время на единый телефон доверия Главного

управления МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 399-999», — отметил

Станислав Елисеев.

В целом деятельность Главного управления

организована в соответствии с планом, который предполагает создание

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции. Проводимые регулярно

антикоррупционные «горячие линии», обеспечивают прозрачность

деятельности, повышают ответственность в соблюдении личным составом МЧС России по Иркутской области требований к служебному поведению, своим

обязанностям, установленным действующим законодательством.