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Антикоррупционная «горячая линия» работала накануне в Главном Управлении МЧС России по Иркутской области
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Антикоррупционная «горячая линия» работала накануне в Главном Управлении МЧС России по Иркутской области 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Начальник отдела кадровой воспитательной
работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения
подполковник внутренней службы Станислав Елисеев возглавил работу
«горячей линии» с жителями Иркутской области по вопросам противодействия
коррупции.
Обращения граждан принимались 24 апреля с  14 до 16 часов, всего поступило порядка 20 звонков. На вопросы отвечали
специалисты юридического отдела, психологи, сотрудники надзорной
деятельности и управления кадров. Большая часть обращений касалась
вопросов трудоустройства в федеральную противопожарную службу.
Государственные инспекторы пожарного надзора консультировали граждан по  вопросам противодействия коррупции в рамках надзорных мероприятий
особого противопожарного режима. Заявлений граждан, по фактам
коррупционных проявлений со стороны должностных лиц МЧС России по  Иркутской области не поступало.
«Горячая линия» работала порядка 2 часов,
все абоненты получили максимальные развернутые ответы, на заданные
вопросы. Если, по какой-либо причине кто-то не смог в это время с нами
связаться и получить консультацию специалиста, пожалуйста, обращайтесь в  любое удобное для вас время на единый телефон доверия Главного
управления МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 399-999», — отметил
Станислав Елисеев.
В целом деятельность Главного управления
организована в соответствии с планом, который предполагает создание
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и  обеспечивающих снижение уровня коррупции. Проводимые регулярно
антикоррупционные «горячие линии», обеспечивают прозрачность
деятельности, повышают ответственность в соблюдении личным составом МЧС  России по Иркутской области требований к служебному поведению, своим
обязанностям, установленным действующим законодательством.
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